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Reclamo parzialmente accolto contro la "Neue Zürcher Zeitung"

Berna (ots)

Parti: X. c. "Neue Zürcher Zeitung"

Tema: Verità / Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti

Reclamo parzialmente accolto

Riassunto

Nel dicembre del 2024 la "Neue Zürcher Zeitung" ha pubblicato un articolo intitolato: "Judenhass, Schwurbler und Esoteriker: Evangelische Gemeinden auf Abwegen" (Antisemitismo, complottisti ed esoteristi: comunità evangeliche fuori strada). L'articolo della NZZ riguarda un mercatino di Natale organizzato dalla parrocchia di San Michele a Darmstadt. L'autore scriveva che il mercatino si era trasformato in un evento di propaganda di Hamas, in cui venivano venduti simboli dell'organizzazione terroristica Hamas. Le scuse presentate successivamente dal pastore non sarebbero credibili. Inoltre, poco prima la comunità aveva ospitato un autore che giustificava il massacro del 7 ottobre 2023.

Contro l'articolo è stato presentato un reclamo, nel quale si contestava il carattere infondato delle critiche rivolte alla Chiesa. Inoltre, il giornalista avrebbe formulato gravi accuse senza aver dato alle persone coinvolte - il pastore e l'autore criticato - la possibilità di prendere posizione. La NZZ ha replicato sostenendo che il giornalista aveva contattato l'ufficio stampa della Chiesa evangelica di Hesse e Nassau, senza ricevere alcuna risposta.

Il Consiglio della stampa sottolinea che, in presenza di accuse gravi, è indispensabile che giornaliste e giornalisti si adoperino in modo verificabile per contattare la persona direttamente interessata e non soltanto, ad esempio, il suo datore di lavoro. In questo caso ciò sarebbe stato di particolare rilevanza, poiché il datore di lavoro del pastore, la Chiesa evangelica di Hesse e Nassau, aveva sporto denuncia contro di lui e non poteva dunque rappresentarlo adeguatamente. Anche l'autore del libro avrebbe dovuto essere ascoltato. La NZZ ha quindi violato il dovere di ascolto.

Presa di posizione 13/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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