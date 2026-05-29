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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo respinto contro la "Lausanne Cités"

Berna (ots)

Parti: X. "Lausanne Cités"

Tema: Rispetto della dignità / Protezione della sfera privata

Reclamo accolto

Riassunto

Il Consiglio svizzero della stampa ha respinto un reclamo presentato contro il settimanale "Lausanne Cités". Il giornale non ha violato le norme deontologiche pubblicando una fotografia, in formato ridotto e inserita in una galleria di sei immagini, di una persona accasciata sul suolo di un edificio nel quartiere sensibile di rue de Genève a Losanna, in uno stato manifesto di completo abbandono. Sebbene questa immagine possa sembrare scioccante e cruda, la sua pubblicazione era giustificata dal preponderante interesse pubblico a informare sulla situazione che regna nel quartiere e sulle scene a cui gli abitanti si vedono confrontati regolarmente. Inoltre, poiché la persona ritratta non era riconoscibile - aveva la faccia rivolta verso il suolo rendendo impossibile determinare se si trattasse di un uomo o di una donna -, non era necessario raccoglierne il consenso.

Presa di posizione 14/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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