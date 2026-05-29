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Reclamo parzialmente accolto contro la "24 heures"

Berna (ots)

Parti: X. c. "24 heures"

Tema: Verità / Il pluralismo delle opinioni / Distinzione tra fatti e commenti

Reclamo parzialmente accolto

Riassunto

Il modo in cui un testo è strutturato può condurre a conclusioni contrarie alla verità. "24 heures" ha pubblicato un articolo intitolato "Mobilisation pour Gaza, La police dévie une manif s'approchant de la synagogue de Lausanne" (Mobilitazione per Gaza. La polizia devia una manifestazione che si avvicina alla sinagoga di Losanna). Il titolo era immediatamente seguito da un sottotitolo in cui la giornalista scriveva che il corteo "non autorizzato" era stato "bloccato dalla polizia mentre si dirigeva verso il quartiere in cui si trova il luogo di culto". L'articolo si apriva poi con la seguente citazione del municipale responsabile della sicurezza: "La police a dû intervenir pour empêcher que le cortège se rapproche de la synagogue. S'en prendre à un lieu de culte par antisionisme, c'est de l'antisémitisme et c'est condamnable." (La polizia ha dovuto intervenire per impedire che il corteo si avvicinasse alla sinagoga. Prendere di mira un luogo di culto per antisionismo è un atto di antisemitismo ed è condannabile). Il titolo e il sottotitolo, così come la fotografia che illustrava l'articolo - un'immagine della sinagoga scattata in un altro contesto -, immediatamente seguiti da questa citazione, lasciavano intendere che i manifestanti avessero l'intenzione di prendere di mira la sinagoga per motivi antisemiti, circostanza che non è stata corroborata dai fatti.

Secondo il Consiglio svizzero della stampa, la gravità di tale affermazione, rafforzata dal peritesto, richiedeva chiarimenti, sfumature e verifiche per accertarne la veridicità.

La giornalista avrebbe quantomeno dovuto cercare di conoscere il punto di vista dei manifestanti e chiarire le loro intenzioni. Per queste ragioni, "24 heures" non ha rispettato il dovere deontologico della ricerca della verità.

Presa di posizione 15/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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