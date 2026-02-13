PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo contro "Neue Zürcher Zeitung" respinto

Berna (ots)

Parti: Frank und Patrik Riklin c. "Neue Zürcher Zeitung"

Tema: Illustrazioni

Reclamo respinto

Riassunto

Il 2 settembre 2024 il quotidiano "NZZ" ha pubblicato un commento dedicato all'impatto della disinformazione russa sulla Svizzera. Il testo era illustrato da una fotografia dell'agenzia Keystone-SDA, nella quale erano raffigurate una panchina da parco segata a metà e una panchina intatta. La didascalia recitava: "Desinformation ist schwer erkennbar, da sie oft auf Tatsachen aufbaut und diese manipuliert weiterverbreitet." (La disinformazione è difficile da riconoscere, poiché spesso si basa su fatti reali e li diffonde in forma distorta.

Nel loro reclamo congiunto, i due artisti concettuali Frank e Patrik Riklin, hanno sostenuto che l'immagine - che mostrava una loro recente opera d'arte - avrebbe almeno dovuto essere contrassegnata come immagine simbolica. Poiché la "NZZ" aveva omesso tale indicazione, si sarebbe generata una notevole confusione, tanto che un organo di propaganda russo aveva pubblicato un articolo sull'argomento.

Il Consiglio della stampa respinge il reclamo, poiché a suo parere l'immagine in questione era chiaramente riconoscibile come immagine simbolica per la grande maggioranza delle lettrici e dei lettori. Tuttavia, sottolinea che la "NZZ" avrebbe fatto meglio a contrassegnarla esplicitamente come immagine simbolica per evitare eventuali malintesi, tanto più che l'installazione artistica era stata realizzata solo la settimana precedente e si trattava dunque di un'immagine recente.

Presa di posizione 4/2026

