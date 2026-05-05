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bonus.ch, assicurazione mobilia domestica: l'aumento dei premi colpisce quasi due terzi della popolazione svizzera

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Losanna (ots)

Il 63% degli assicurati e delle assicurate in Svizzera ha subito un aumento del premio dell'assicurazione mobilia domestica negli ultimi due anni. Ma solo l'11% della popolazione ha cambiato compagnia in questo stesso periodo. E il rischio di sottoassicurazione aumenta, in particolare nella Svizzera italiana, dove il 38% degli assicurati non ha mai rivalutato il proprio inventario.

Dal 2013, il comparatore online bonus.ch offre agli assicurati e alle assicurate in Svizzera la possibilità di esprimersi ogni anno sul livello di soddisfazione nei confronti della propria assicurazione mobilia domestica. Nel 2026, l'indagine si concentra anche sul tema dell'aumento dei premi, della sottoassicurazione e del cambio di compagnia. Ecco i principali risultati che emergono dall'indagine.

Aumento dei premi dell'assicurazione mobilia domestica per il 63% degli assicurati

Negli ultimi due anni, una larga maggioranza della popolazione svizzera ha subito un aumento del premio dell'assicurazione mobilia domestica. Quasi due terzi degli assicurati hanno subito un rialzo, che l'11% giudica "forte" e il 52% "leggero": dati che riflettono una tendenza generale all'aumento dei costi in questo settore. Al contrario, il 37% degli intervistati afferma di non aver riscontrato alcun aumento.

La Svizzera italiana è la regione linguistica più colpita da questo aumento dei premi: due terzi della popolazione assicurata sono interessati da tale aumento, contro il 65% nella Svizzera romanda e il 59% nella Svizzera tedesca. In particolare, l'aumento ritenuto "forte" tocca rispettivamente il 15% della popolazione italofona, il 13% di quella francofona e l'8% di quella germanofona.

Gli aumenti dei premi variano notevolmente a seconda degli assicuratori, con una percentuale di clienti compresa tra il 50% e il 75% che rileva un aumento. Allo stesso modo, la quota di aumenti giudicati elevati dagli assicurati varia dal 5% al 20% a seconda della compagnia.

Solo l'11% di passaggi a una nuova assicurazione negli ultimi due anni

Nonostante gli aumenti dei premi osservati, la mobilità degli assicurati rimane molto bassa: solo il 5% del nostro campione è affiliato al proprio assicuratore attuale da meno di un anno, e il 6% lo è da uno o due anni. Un livello di fedeltà molto elevato: il 75% degli intervistati è assicurato da più di cinque anni, il che testimonia una forte inerzia del mercato dell'assicurazione mobilia domestica.

La Svizzera italiana si distingue per una percentuale più elevata di nuovi assicurati: il 9% è affiliato da meno di un anno, contro solo il 4% nelle altre regioni linguistiche. Al contrario, la fedeltà è più marcata nella Svizzera tedesca e romanda, con rispettivamente il 79% e il 76% dei clienti assicurati da più di cinque anni, contro il 61% nella Svizzera italiana.

Si riscontrano differenze significative tra gli assicuratori per quanto riguarda l'anzianità dei loro clienti. La quota di assicurati recenti (meno di un anno) varia notevolmente, andando da appena il 2% presso alcuni operatori al 16% presso altri. All'estremo opposto, la percentuale di clienti fedeli da più di cinque anni va dal 43% all'82%. Queste differenze evidenziano posizionamenti distinti tra gli assicuratori: alcuni privilegiano l'acquisizione di nuovi clienti, mentre altri sembrano contare maggiormente su uno zoccolo solido di clientela fedele.

Il 45% della popolazione svizzera non rivaluta l'inventario dei beni di casa da oltre 3 anni

Già lo scorso anno, l'indagine di bonus.ch rivelava che gli assicurati sono sempre meno assidui nel rivalutare la somma assicurata dalla polizza mobilia domestica in base all'evoluzione dei propri beni. La percentuale di persone che effettuava un controllo annuale era infatti scesa dal 41% nel 2020 al 33% nel 2025, il che corrispondeva a un livello storicamente basso.

I dati del 2026 confermano la tendenza: solo il 18% della popolazione svizzera ha aggiornato il proprio inventario di recente (meno di un anno fa), mentre la maggioranza non lo fa da diversi anni o addirittura non l'ha mai fatto (13%).

Questa situazione evidenzia un rischio reale di sottoassicurazione, nella misura in cui il valore dei beni non rimane invariato, ma evolve nel tempo. Un aggiornamento regolare dell'inventario è quindi essenziale per garantire una copertura adeguata ed evitare brutte sorprese in caso di sinistro.

Si riscontrano marcate differenze regionali nella frequenza di riesame dell'inventario domestico da parte della popolazione. La Svizzera tedesca si distingue per aggiornamenti più recenti, con il 22% degli assicurati che ha rivalutato il proprio inventario nell'ultimo anno, contro il 16% nella Svizzera romanda e il 12% nella Svizzera italiana.

Al contrario, la Svizzera italiana si caratterizza per una quota nettamente più elevata di persone che non hanno mai effettuato una rivalutazione dell'inventario della mobilia domestica (38%, contro l'11% nella Svizzera romanda e il 10% nella Svizzera tedesca), il che evidenzia un rischio più marcato di sottoassicurazione in questa regione.

In questo campo si riscontrano significative differenze di comportamento tra i clienti dei vari istituti di assicurazione mobilia domestica: il 59% dei clienti della Mobiliare ha adeguato la somma assicurata al valore dei propri beni negli ultimi tre anni, contro solo il 43% di Smile.

Fedeltà all'assicurazione mobilia domestica: il servizio è più importante del prezzo

La qualità del servizio emerge come il principale fattore di fedeltà degli assicurati, citata dal 31% degli intervistati, davanti all'aspetto tariffario (29%) e all'affidabilità e alla reputazione dell'assicuratore (28%). Al contrario, la facilità di gestione dei sinistri si colloca nettamente in secondo piano, con il 12% dei voti. Questi risultati dimostrano che, al di là delle considerazioni sul prezzo, i clienti attribuiscono un'importanza fondamentale all'esperienza complessiva e alla fiducia nei confronti del proprio fornitore del servizio.

Si delineano nette differenze regionali nei criteri di fedeltà. La Svizzera tedesca attribuisce maggiore importanza all'affidabilità e alla reputazione dell'assicuratore (36%), mentre la Svizzera romanda privilegia maggiormente il prezzo (32%) e la qualità del servizio (35%). La Svizzera italiana, dal canto suo, mette particolarmente in primo piano la qualità del servizio (36%), pur rimanendo sensibile al prezzo (30%). Infine, la facilità di gestione dei sinistri rimane un criterio secondario in tutte le regioni, sebbene sia citata un po' più spesso nella Svizzera tedesca (17%) che non altrove.

Emergono differenze marcate tra gli assicuratori per quanto riguarda i fattori di fidelizzazione. Alcuni operatori si distinguono per una forte sensibilità al prezzo da parte dei propri assicurati, come Smile con l'82%, mentre altri, come la Mobiliare, sono maggiormente apprezzati per la loro affidabilità e reputazione (40%).

Assicurazioni mobilia domestica: punteggi di soddisfazione 2026

Quest'anno, quasi 1'600 persone hanno espresso la loro opinione sul rispettivo assicuratore nelle seguenti 5 categorie: la chiarezza delle informazioni fornite, la disponibilità e la simpatia dei collaboratori, la professionalità degli stessi, la gestione dei sinistri e il rapporto prezzo/prestazioni. Le risposte raccolte sono state valutate su una scala da 1 a 6, con 6 che rappresenta il punteggio più alto.

La Svizzera italiana registra il livello di soddisfazione più basso

In Svizzera, le compagnie di assicurazione mobilia domestica godono complessivamente di un buon livello di soddisfazione, con un punteggio medio di 5.2 su 6, che corrisponde alla valutazione "buono". Questo risultato è trainato dalla Svizzera tedesca e dalla Svizzera romanda, che registrano entrambe un punteggio di 5.2. La Svizzera italiana si distingue invece per una valutazione più cauta, con una media di 4.8, corrispondente al giudizio "abbastanza buono", che riflette una soddisfazione nettamente inferiore.

La Mobiliare è l'assicurazione mobilia domestica più apprezzata in Svizzera nel 2026. Con un punteggio complessivo di 5.5, conquista il primo posto in classifica e la valutazione "ottimo". La Vaudoise si classifica seconda con una media di 5.4, mentre Helvetia e Visana completano il podio con un punteggio complessivo di 5.3, ottenendo tutte e tre la valutazione "buono".

Assicurazione mobilia domestica: il 91% degli assicurati raccomanda il proprio fornitore di servizi

La soddisfazione complessiva si riflette anche in un livello di raccomandazione molto elevato: il 91% degli assicurati dichiara che raccomanderebbe la propria assicurazione mobilia domestica.

Analisi dettagliata per assicuratore, quesiti e sotto-quesiti del sondaggio:

https://www.bonus.ch/Pdf/2026/Assicurazioni-mobilia-domestica.pdf

Accesso ai punteggi di soddisfazione degli assicuratori mobilia domestica e RC:

https://www.bonus.ch/zrJJVPV.aspx

Accesso diretto al comparatore dei premi dell'assicurazione mobilia domestica e RC:

https://www.bonus.ch/zrIB65G.aspx