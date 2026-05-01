Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Daniel Hitzig si dimette dalla carica di presidente della Fondazione "Consiglio svizzero della stampa"

Bern (ots)

Il Consiglio di fondazione della Fondazione "Consiglio svizzero della stampa" prende atto delle dimissioni di Daniel Hitzig dalla presidenza della Fondazione. Le due co-vicepresidenti Franziska Engelhardt e Pia Guggenbühl assumono ad interim la presidenza. Il Consiglio di fondazione ringrazia il presidente uscente Daniel Hitzig per il suo impegno. È stata avviata la ricerca di una successione adeguata.

Daniel Hitzig era stato eletto presidente della Fondazione all'inizio di luglio 2025. Succedeva a Martina Fehr, che aveva presieduto la Fondazione dal 2021. Ha annunciato le proprie dimissioni a causa di divergenze nelle visioni strategiche. Il Consiglio di fondazione ringrazia Daniel Hitzig per il suo grande impegno e gli augura ogni bene.

Il Consiglio della stampa, presieduto da Susan Boos, non è interessato dal cambiamento alla presidenza della Fondazione. Mentre il Consiglio della stampa funge da istanza di reclamo per il pubblico e per le giornaliste e i giornalisti in questioni di etica dei media, la Fondazione garantisce le basi finanziarie, contenutistiche e organizzative del Consiglio svizzero della stampa. L'attuale Consiglio di fondazione, con le due copresidenti, garantisce la continuità della Fondazione.