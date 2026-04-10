Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo contro "Neue Zürcher Zeitung" accolto

Berna (ots)

Parti: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport c. "Neue Zürcher Zeitung"

Tema: Ricerca della verità / Dovere di rettifica

Reclamo accolto

Riassunto

Il Consiglio svizzero della stampa ha accolto un reclamo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) contro la "Neue Zürcher Zeitung". Al centro vi era un articolo sulla remunerazione della consulente della Consigliera federale Viola Amherd, Brigitte Hauser-Süess.

Basandosi su un contratto di consulenza, il quotidiano ha proiettato un reddito annuo ipotetico di oltre 400'000 franchi, concludendo che la consulente guadagnasse più del presidente degli Stati Uniti. Il DDPS ha contestato questa ricostruzione, definendo il calcolo fuorviante, poiché non teneva conto di componenti essenziali della remunerazione e delle relative deduzioni. La retribuzione effettiva risulterebbe nettamente inferiore e corrisponderebbe in larga misura al precedente livello salariale.

Il Consiglio della stampa condivide questa valutazione. La "Neue Zürcher Zeitung" ha equiparato in modo inammissibile un tetto massimo concordato al reddito effettivo e non ha verificato in modo adeguato i dati forniti dalle autorità. Considerata la notevole discrepanza tra la propria proiezione e i dati ufficiali, sarebbero stati necessari accertamenti più approfonditi. Ne deriva una distorsione fattuale delle affermazioni centrali dell'articolo.

Il Consiglio della stampa critica inoltre il fatto che il quotidiano, dopo la chiarificazione pubblica, non abbia proceduto a una rettifica sufficiente della propria ricostruzione.

Presa di posizione 10/2026