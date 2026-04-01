Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Un mese di guerra in Iran: il prezzo della benzina aumenta dell'11%

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Chi si sposta in auto per le vacanze di Pasqua deve pagare sensibilmente di più alla pompa. L'analisi del radar dei prezzi dei carburanti del TCS mostra che la benzina senza piombo 95 ha subito un rincaro dell'11% nelle ultime quattro settimane. Per il diesel, l'aumento dei prezzi raggiunge addirittura il 22%.

La guerra in Iran dura ormai da oltre quattro settimane e in Svizzera i suoi effetti si fanno sentire in particolare alle stazioni di servizio. In vista delle imminenti festività pasquali e delle vacanze primaverili, molti svizzeri e svizzere si mettono in viaggio in auto. Per il loro viaggio devono quindi fare i conti con prezzi del carburante nettamente più elevati. Il TCS ha già analizzato per la seconda volta (comunicato stampa dell'11 marzo) i dati del radar dei prezzi dei carburanti del TCS.

L'analisi di circa 3500 stazioni di servizio, i cui prezzi sono stati aggiornati dagli utenti tra il 28 febbraio e il 28 marzo, mostra chiaramente quanto benzina e diesel siano diventati più cari dall'inizio della guerra. A fine febbraio, la benzina senza piombo 95 costava ancora 1,64 franchi al litro. Entro la fine di marzo, il prezzo medio è salito a 1,82 franchi, pari a un aumento dell'11%. Il diesel è aumentato il doppio: il suo prezzo è passato da 1,75 franchi a 2,13 franchi in quattro settimane, corrispondente a un aumento del 22%. Anche la benzina senza piombo 98 è aumentata del 10%, passando da 1,77 franchi a 1,95 franchi.

Il radar dei prezzi dei carburanti del TCS mostra i prezzi più convenienti

Il prezzo mondiale del petrolio, che è aumentato notevolmente nelle ultime settimane, è un fattore importante per i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio svizzere. Tuttavia, i prezzi sono influenzati anche dai costi di trasporto sul Reno e dal tasso di cambio franco/dollaro.

Gli automobilisti che desiderano fare rifornimento al prezzo più conveniente dovrebbero consultare il radar dei prezzi dei carburanti del TCS nell'app TCS. Qui possono trovare a colpo d'occhio la stazione di servizio più economica nelle vicinanze e beneficiare di differenze di prezzo superiori a 30 centesimi al litro. Dall'inizio della guerra in Iran, il radar dei prezzi dei carburanti del TCS registra sei volte più accessi rispetto a prima. Le indicazioni dei prezzi nel radar del TCS si basano sui dati forniti dagli utenti della comunità e non sono verificate dal TCS. Grazie all'intelligenza collettiva e all'ampia copertura, questi dati rappresentano comunque un indicatore realistico dell'evoluzione attuale dei prezzi nelle stazioni di servizio svizzere.