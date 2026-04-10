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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo contro "La Liberté" respinto

Berna (ots)

Parti: X. c. "La Liberté"

Tema: Lettere di lettori

Reclamo respinto

Riassunto

Un lettore ha presentato un reclamo al Consiglio svizzero della stampa contro "La Liberté" perché la lettera da lui inviata è stata pubblicata in forma modificata. Il reclamante sostiene che contenuto e forma della sua lettera siano stati "edulcorati" senza dargli la possibilità di prendere posizione in merito.

Un riferimento inizialmente diretto al Consiglio di Stato - in seguito all'episodio di guida in stato di ebrezza di un membro dell'esecutivo- è stato trasformato in una versione indiretta e meno incisiva, pur mantenendo la firma dell'autore.

Il giornale ha risposto che, in linea di principio, non pubblica lettere aperte indirizzate a persone specifiche. Il testo non ha dunque potuto essere pubblicato nella sua forma originale. Tuttavia, a seguito di un colloquio telefonico, la lettera è stata pubblicata con lievi modifiche.

Il Consiglio della stampa constata di non essere in grado di chiarire quanto concordato telefonicamente tra autore e redazione, poiché le versioni divergono. È quindi determinante stabilire se la rielaborazione abbia falsato il nucleo del messaggio contenuto nella lettera.

Il Consiglio della stampa giunge alla conclusione che l'essenza del messaggio - ovvero l'aspra critica al comportamento del Consigliere di Stato e la richiesta delle sue dimissioni - è stata mantenuta anche nella versione rivista.

Il reclamo è stato respinto. Tuttavia, per evitare simili malintesi, il Consiglio della stampa raccomanda, laddove possibile, che le lettere sottoposte a revisione redazionale vengano rilette dai rispettivi autori/dalle rispettive autrici.

Presa di posizione 9/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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