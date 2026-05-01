Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Daniel Hitzig tritt als Präsident der Stiftung "Schweizer Presserat" zurück

Bern (ots)

Der Stiftungsrat der Stiftung "Schweizer Presserat" nimmt vom Rücktritt von Daniel Hitzig als Präsident der Stiftung Kenntnis. Interimistisch übernehmen die beiden Co-Vizepräsidentinnen Franziska Engelhardt und Pia Guggenbühl das Präsidium. Der Stiftungsrat dankt dem scheidenden Präsidenten Daniel Hitzig für sein engagiertes Wirken. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge ist eingeleitet.

Daniel Hitzig war Anfang Juli 2025 zum Präsidenten der Stiftung gewählt worden. Er folgte auf Martina Fehr, die die Stiftung seit 2021 präsidiert hatte. Aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen gab er seinen Rücktritt bekannt. Der Stiftungsrat dankt Daniel Hitzig für sein grosses Engagement und wünscht ihm alles Gute.

Der Presserat, der von Susan Boos präsidiert wird, ist vom Wechsel im Stiftungspräsidium nicht tangiert. Während der Presserat Publikum und Medienschaffenden als Beschwerdeinstanz für medienethische Fragen zur Verfügung steht, gewährleistet die Stiftung die finanziellen, inhaltlichen und organisatorischen Grundlagen des Schweizer Presserats. Der bestehende Stiftungsrat mit den beiden Co-Präsidentinnen garantiert die Kontinuität der Stiftung.