FOCUS online verleiht Constructive World Award / Bundestagspräsidentin Julia Klöckner spricht auf Preisverleihung / Tijen Onaran moderiert Talk

Berlin (ots)

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner machte sich beim Constructive World Award in Berlin am Donnerstagabend für eine neue Lust auf Lösungen in Deutschland stark: "Wenn wir immer zuerst fragen, was schiefgeht, vergessen wir zu fragen, was gelingen kann. Wir sollten wieder verstärkt daran glauben, dass Probleme lösbar sind. Nicht alle sofort. Aber mit Erfahrung, Ideen, Pragmatismus und gemeinsam."

Zum dritten Mal vergaben BurdaForward und FOCUS online den noch jungen Award für kritisch-konstruktiven Journalismus. Ausgezeichnet werden die Medienschaffenden für ihre journalistischen Werke und die darin porträtierten Persönlichkeiten für ihre Ideen und Projekte.

Die BurdaForward Geschäftsführer Dr. Lydia Rullkötter und Daniel Steil begrüßten rund 250 Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Journalistin und Nachrichtenmoderatorin Nele Würzbach führte durch den emotionalen Abend. In der Eröffnungsrede unterstrich Dr. Lydia Rullkötter die gesellschaftliche Wichtigkeit des Awards: "Den Blick auf das Gelingende und Mögliche müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Es ist wunderbar zu sehen, wir als Medienhaus gemeinsam mit den Menschen hier die Kraft haben, Dinge positiv zu verändern."

Julia Klöckner im Talk mit Tijen Onaran

Der Bühnen-Talk zwischen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Unternehmerin Tijen Onaran, der live für die "MUT"-Podcast-Serie von FOCUS online aufgezeichnet wurde, war das erste Highlight des Abends. Klöckner und Onaran sprachen über Machtspiele im Parlament, Demokratie unter Druck und Frauen an den Schalthebeln - und, passend zum Podcast-Titel, darüber, warum wir jetzt mehr Mut denn je brauchen.

Klöckner hielt einen flammenden Appell: "Das ist Deutschland: Wir haben nicht nur Denker, sondern auch Zupacker. Deutschland hat Raum für Widerspruch, für Wärme, für Zuversicht, für Zweifel. Unser Land hat viel Platz. Wichtig ist, dass jeder ein Gespür dafür hat und etwas ins Große und Ganze reingibt."

"Guter Journalismus hat Kraft für positive Veränderung"

Gerade in Zeiten, in denen Krisen und Negativschlagzeilen dominieren, braucht es konstruktive Perspektiven. "Guter Journalismus beschränkt sich nicht nur auf die Vermittlung von Informationen. Guter Journalismus hat Kraft für positive Veränderung. Dieser Abend ist ein Applaus für alle, die ihre Energie für das Vorankommen unserer Gesellschaft einsetzen", sagt Gastgeber Daniel Steil.

Aus dem Constructive World Award heraus entwickelte sich mittlerweile ein Netzwerk aus Medienschaffenden, hochrangigen Vertreter:innen von Stiftungen, Unternehmen, Verlagen sowie Menschen aus der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und natürlich Einzelpersonen, deren Engagement hier Unterstützung und Sichtbarkeit erhält. "Diese Plattform ist beeindruckend. Sie hat das Potential, Wandel herbeizuführen und dem Negativismus dieser Welt mit Ideen und Vorbildern entgegenzutreten", so Steil.

Über 200 Einreichungen in sechs Kategorien

Die sechs Kategorien des Constructive World Award basieren auf den siebzehn Sustainable Development Goals der UN. Sie sollen die drängendsten Themen abdecken, mit denen sich unsere Gesellschaft konfrontiert sieht. Insgesamt bewertete die 29-köpfige Jury (https://www.constructive-world-award.com/die-jury-2025/) mehr als 200 Einreichungen, darunter Beiträge von ZEIT, ARTE, ZDF, 3Sat, Süddeutsche Zeitung, Stern, Frankfurter Rundschau, ProSieben, RTL, Deutschlandfunk. Es wurden sowohl Texte als auch Audiobeiträge oder Crossmedia- und Bewegtbild-Formate berücksichtigt.

Die Constructive World Award Gewinner:innen:

Kategorie: Better Planet

Beitrag: Wunderwelt Seegraswiese

Medienschaffende: Florian Guthknecht

Protagonist*innen: Frau Prof. Dubilier & Herr Prof. Reusch

Erstveröffentlichung am 04.05.2024 in ARTE/ZDF

Link: Wunderwelt Seegraswiese

Kategorie: Fundamental Survival

Beitrag: Helfen, wenn es ernst wird

Medienschaffende: Stella Könemann (Autorin) und Annette Hoth (Redakteurin)

Protagonistinnen: Diane Roberts & Pamela Schwarz-Hartkopf

Erstveröffentlichung am 08.10.2024 in der ZDF-Mediathek

Link: Helfen, wenn es ernst wird

Kategorie: Gesunde Erde. Gesunde Kinder

Beitrag: Wissen säen

Medienschaffende: Rike Uhlenkamp (Text) und Rainer Kwiotek (Fotograf)

Protagonistin: Mary Madalo Harawa

Erstveröffentlichung am 03.06.2022 in der Frankfurter Rundschau

Link: Wissen säen

Kategorie: Innovative Infrastructure

Beitrag: Städteplanung für die Zukunft

Medienschaffende: Claudia Mayer

Protagonist: Stephan Brenneisen

Erstveröffentlichung am 08.03.2023 auf Galileo, Pro Sieben

Link: Städteplanung für die Zukunft

Universal Empowerment

Beitrag: Woher kommt der Frauenhass?

Medienschaffende: Sophia Maier

Protagonistin: Sawsan Chebli

Erstveröffentlichung am 23.11.2023 auf RTL

Link: Woher kommt der Frauenhass?

Kategorie: Economic Life

Beitrag: Malawi - Industrieländer zahlen für Klimaschäden

Medienschaffende: Verena Garrett

Protagonist: Tom Mtenje

Erstveröffentlichung am 22.11.2024 auf 3 Sat, Nano

Link: Malawi - Industrieländer zahlen für Klimaschäden

Eine Bildauswahl der Preisverleihung finden Sie hier: https://www.picdrop.com/burdaforwardgmbh/swxbe9QcGj