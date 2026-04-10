PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Beschwerde gegen "bz Basel" gutgeheissen

Bern (ots)

Parteien: HEKS c. "bz Basel"

Themen: Anhörung bei schweren Vorwürfen / Wahrheitssuche / Berichtigungspflicht

Beschwerde gutgeheissen

Zusammenfassung

Das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) hat eine Beschwerde gegen einen Artikel der "bz Basel" eingereicht. Gestützt auf einen Artikel, den die "NZZ am Sonntag" 14 Monate zuvor veröffentlichte, warf die "bz Basel" dem HEKS vor, ihren Bundesauftrag für Rechtsberatung für Asylsuchende nicht richtig auszuführen und damit vulnerable Personen alleine zu lassen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) habe aus diesem Grund die Zusammenarbeit beendet.

Das HEKS monierte, dies seien schwere Vorwürfe und es hätte deshalb im Artikel zu Wort kommen müssen. Auch die Aussage, die Leistungen des HEKS seien ungenügend, weshalb das SEM das Mandat beendet habe, entspreche nicht der Wahrheit. Das Mandat sei nicht beendet, sondern regulär neu ausgeschrieben worden.

Der Presserat folgt der Argumentation des HEKS. Die im Artikel der "bz Basel" geäusserten Vorwürfe waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits über ein Jahr alt und somit nicht mehr aktuell. Das HEKS konnte nicht darlegen, welche Massnahmen es seit der Veröffentlichung der "NZZ am Sonntag" umgesetzt hatte, um die Probleme zu beseitigen. Der Presserat hiess die Beschwerde gut.

Stellungnahme 8/2026

Pressekontakt:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Geschäftsstelle
Postfach
3000 Bern 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Storys Alle
  • 10.04.2026 – 09:00

    Beschwerde gegen "Le Temps" abgewiesen

    Bern (ots) - Parteien: X. c. "Le Temps" Thema: Wahrheitssuche Beschwerde abgewiesen Zusammenfassung In einem Artikel über die dramatische Lage in Gaza im Jahr 2024 beschreibt "Le Temps" eine Verteilung von Nahrungsmittelhilfe, die in einem Blutbad endete, nachdem "die Armee auf Tausende hungernder Zivilisten" geschossen hatte, die sich "auf den Konvoi" von "etwa dreißig Lastwagen" stürzten. Dieser Kontext liefert den ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Beschwerde gegen "Neue Zürcher Zeitung" abgewiesen

    Bern (ots) - Parteien: Kujat c. "Neue Zürcher Zeitung" Themen: Wahrheit / Unterschlagen wichtiger Informationselemente / Entstellen von Tatsachen / Sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen Beschwerde abgewiesen Zusammenfassung Im Juni und August 2024 publizierte die NZZ einen Artikel und einen Podcast zum ehemaligen deutschen NATO-General Harald Kujat. In den Beiträgen wird Kujats Wandel von einem hochrangigen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Beschwerde gegen "Republik" teilweise gutgeheissen

    Bern (ots) - Parteien: Verein AMQG/AUFG c. "Republik" Themen: Anhören bei schweren Vorwürfen Beschwerde teilweise gutgeheissen Zusammenfassung Das Online-Magazin "Republik" warf in einem Artikel dem Verein AMQG/AUFG vor, eine "von Pseudowissenschaft unterfütterte transphobe Agenda" zu verfolgen und "transfeindliche Beiträge" zu verbreiten. Der Verein reichte Beschwerde ein, weil er zu diesen schweren Vorwürfen nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren