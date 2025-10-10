KOPIE VON: Der «Giardino» wird zum Runway

Giardino Group AG

Giardino Lago bleibt über den Winter geöffnet – das Boutique-Hideaway am Lago Maggiore startet als B&B in den Winter.

Minusio bei Locarno, Oktober 2025 – Das charmante Boutique Hotel Giardino Lago bleibt erstmals auch im Winter geöffnet und empfängt seine Gäste ab dem 24. Oktober 2025 als stilvolles Bed & Breakfast. Damit bietet das Haus mit seinen 15 individuell gestalteten Zimmern eine neue Möglichkeit, den Lago Maggiore auch in der ruhigeren Jahreszeit zu erleben – direkt am Wasser, mit unvergleichlicher Aussicht und Tessiner Lebensgefühl.

Das Giardino Lago liegt direkt an der Seepromenade von Minusio bei Locarno – ein idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge, Joggingrunden oder Fahrradtouren entlang des Ufers nach Locarno, Ascona oder bis nach Bellinzona. Die sonnigen Terrassen laden zum Verweilen ein und schenken selbst im Winter mediterrane Momente der Entspannung.

In der Umgebung erwartet Gäste ein vielseitiges Angebot an Freizeit- und Wellnessmöglichkeiten: das Lido Locarno, die Termen Salina di Locarno oder das Erlebnisbad Splash e Spa in Rivera bieten Erholung, Bewegung und Wohlbefinden für jeden Geschmack.

Auch kulturell und kulinarisch hat die Region viel zu bieten: Die Märkte in Bellinzona, Locarno und bis hinüber nach Italien laden zum Bummeln, Probieren und Entdecken ein. Auf der Piazza Ascona reihen sich charmante Cafés und Restaurants aneinander – perfekt für einen Cappuccino in der Wintersonne oder ein gemütliches Abendessen am See. Selbst das eine oder andere traditionelle Grotto hat geöffnet und serviert herzhafte Tessiner Spezialitäten in authentischem Ambiente.

Mit seiner persönlichen Atmosphäre, dem modernen Design und der Lage direkt am Wasser ist das Giardino Lago der ideale Rückzugsort für alle, die den Tessin von seiner stillen, sonnigen und genussvollen Seite erleben möchten – ob für ein Wochenende, eine Auszeit zwischendurch oder einen längeren Winteraufenthalt.

Über das Giardino Lago

Das Boutique Hotel Giardino Lago in Minusio bei Locarno gehört zur Giardino Group und steht für lässigen Luxus in direkter Seelage. Mit nur 15 Zimmern, viel Liebe zum Detail und einem unverwechselbaren Stil bietet es eine intime, persönliche Atmosphäre – perfekt für Gäste, die Design, Ruhe und Authentizität suchen. Alternativ lässt sich auch das Giardino Villa Lago exklusiv mieten – für ungestörte Erholung mit Hotelservice nach Wunsch.