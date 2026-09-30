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Max & Mila's World: il nuovo assortimento di Lidl per chi ama cani e gatti

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Weinfelden (ots)

Per molti svizzeri, cani e gatti sono a tutti gli effetti membri della famiglia. Tuttavia, considerando la vastissima offerta di alimenti per animali, è facile perdere l'orientamento. Lidl Svizzera mette ora ordine sugli scaffali: da subito, l'impresa di commercio al dettaglio introduce in tutte le filiali svizzere "Max & Mila's World", una nuova linea di prodotti interamente dedicata a cani e gatti. Tre livelli di qualità ben definiti e un design moderno offrono alla clientela un orientamento semplice al momento dell'acquisto.

Le informazioni trasparenti sugli ingredienti e sulle caratteristiche qualitative infondono fiducia e facilitano la scelta del pasto più adatto. Al contempo, il nuovo marchio proprio unisce una qualità affidabile al consueto e forte rapporto qualità-prezzo di Lidl Svizzera, rendendo l'alimentazione di alta qualità per animali accessibile a tutti nella vita di tutti i giorni.

Un'alimentazione equilibrata al prezzo di Lidl

Circa la metà dei clienti di Lidl Svizzera possiede un animale domestico: quasi nove su dieci sono cani o gatti. Di conseguenza, le esigenze nei confronti di un assortimento vario e di una scelta semplice dei prodotti sono elevate.

"Con Max & Mila's World creiamo per la prima volta un'immagine di marca uniforme per tutto il nostro assortimento dedicato a cani e gatti. Dopotutto, un'elevata qualità è fondamentale non solo per i nostri clienti, ma anche per il benessere dei loro amici a quattro zampe. Grazie alla nuova struttura facilitiamo la scelta allo scaffale e rendiamo subito comprensibili le differenze di qualità. In questo modo aiutiamo i padroni di animali domestici a compiere una scelta sana per i loro amici pelosi. Ovviamente al consueto prezzo concorrenziale di Lidl", spiega Bram van der Valk, Chief Customer Officer di Lidl Svizzera.

Max & Mila's World coniuga un'alimentazione commisurata al fabbisogno con una grande competenza specialistica: ricette al 100% naturali, senza zuccheri aggiunti o additivi artificiali, sviluppate secondo le direttive dell'Associazione europea dell'industria degli alimenti per animali domestici. Che si tratti di un bilanciamento ottimale dei nutrienti, di ricette adatte alle diverse fasi della vita o di un apporto energetico su misura, il marchio proprio punta su un'alimentazione dall'efficacia vitalizzante comprovata per cani e gatti. In questo modo, l'impresa di commercio al dettaglio sviluppa costantemente la propria offerta nel settore del pet food e rafforza la riconoscibilità in una categoria in continua crescita.

Un'architettura chiara del marchio semplifica la scelta

Il cuore della nuova linea è rappresentato da una struttura dell'assortimento ben articolata su tre livelli. Un concetto cromatico e di design uniforme nelle filiali guida la clientela in modo mirato verso il prodotto desiderato:

Basic: prodotti per il fabbisogno quotidiano con ingredienti equilibrati e una qualità idonea alle esigenze degli animali.

prodotti per il fabbisogno quotidiano con ingredienti equilibrati e una qualità idonea alle esigenze degli animali. Advanced Care : si rivolge ai proprietari con esigenze maggiori. Offre un valore nutrizionale più elevato, carne essiccata come ingrediente principale e ricette appositamente studiate per le diverse fasi della vita.

si rivolge ai proprietari con esigenze maggiori. Offre un valore nutrizionale più elevato, carne essiccata come ingrediente principale e ricette appositamente studiate per le diverse fasi della vita. Gourmet: la linea premium senza cereali risponde alle esigenze più elevate, con carne fresca come ingrediente principale e materie prime di altissima qualità.

L'offerta nelle filiali è integrata regolarmente da una selezione di articoli in azione Non Food per cani e gatti.

Maggiori informazioni su Max & Mila's World sono disponibili qui: Max & Mila's World