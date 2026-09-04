DANFOREL A/S informa di un richiamo del prodotto "Filetti di trota affumicata - al naturale".

Cadenazzo (ots) - Uova Ticino SA richiama attualmente e pubblicamente il prodotto "Uova ticinesi" con termini minimi di conservazione 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026. Nel prodotto è stata rilevata la presenza di salmonelle. A causa del possibile rischio per la salute, i clienti sono invitati a prestare la massima attenzione al richiamo e a non ...

mehr