DANFOREL A/S informa di un richiamo del prodotto "Filetti di trota affumicata - al naturale".
Grindsted (ots)
DANFOREL A/S richiama attualmente e pubblicamente il prodotto "Filetti di trota affumicata - al naturale" con data di scadenza 13.09.2026. Non si può escludere che il prodotto in questione contenga listerie. A causa del possibile rischio per la salute, i clienti sono invitati a prestare la massima attenzione al richiamo e a non consumare il prodotto.
Il prodotto interessato "Filetti di trota affumicata - al naturale" è stato venduto da Lidl Svizzera. Il prodotto può essere restituito presso tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto sarà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.
Il richiamo riguarda esclusivamente il prodotto "Filetti di trota affumicata - al naturale" con data di scadenza 13.09.2026. Gli altri prodotti venduti da Lidl Svizzera non sono interessati dal richiamo.
Per ulteriori informazioni, non esiti a contattare la hotline dedicata alla clientela di Lidl. +41 71 588 05 10. Qualora fosse a conoscenza di persone che potrebbero essere interessate dal richiamo, le chiediamo di trasmettere loro questa informazione.
DANFOREL A/S si scusa con tutte le persone coinvolte per il disagio arrecato.
Contatto:
Ufficio stampa
Dunantstrasse 15
8570 Weinfelden
Tel.: +41 (0)71 627 82 00
E-mail: media@lidl.ch