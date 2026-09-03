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Lidl Svizzera presenta "Responsabilità che fa la differenza" nella sua nuova rivista sulla sostenibilità

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Weinfelden (ots)

Con il titolo "Detto, fatto. Responsabilità che fa la differenza", Lidl Svizzera pubblica il secondo numero della sua rivista sulla sostenibilità. L'impresa di commercio al dettaglio accompagnerà lettori e lettrici in un viaggio dietro le quinte del proprio impegno, illustrando loro in modo accessibile come la sostenibilità venga messa in pratica: dalla ricerca all'avanguardia sulle alghe alla tutela delle torbiere locali.

"Con il secondo numero della nostra rivista sulla sostenibilità mostriamo a che punto siamo con il nostro impegno, in modo trasparente e accessibile. Ogni progetto è portato avanti da persone: dai nostri collaboratori, dalle agricoltrici svizzere e dai partner di lunga data, che ogni giorno si impegnano con grande passione. Desideriamo raccontare le loro storie e mostrare come stiamo plasmando insieme il cambiamento, in modo tangibile e comprensibile per tutti", sottolinea Grazia Grassi, Head of Corporate Affairs presso Lidl Svizzera.

Per dare il proprio contributo agli obiettivi globali di sostenibilità, Lidl Svizzera punta su misure concrete in cinque ambiti d'intervento:

Proteggere il clima: come riuscire a proteggere il clima lungo l'intera catena del valore? Lidl Svizzera offre una panoramica su un insieme di misure innovative, tra cui il progetto di ricerca sul mangime a base di alghe locali, la promozione della biodiversità nelle aziende agricole e analisi precise dei dati tramite intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i trasporti, gli investimenti in motori alternativi e in proprie infrastrutture di ricarica per camion aprono la strada a forniture senza combustibili fossili.

Salvaguardare le risorse: con una riduzione del 24% della plastica nei prodotti a marchio proprio (rispetto al 2017) e un tasso di riciclaggio dei rifiuti pari al 92,5% nell'esercizio 2025, il commerciante al dettaglio pone grande enfasi sulla tutela delle risorse. In qualità di partner di RecyPac, si impegna inoltre attivamente a favore del riciclaggio della plastica su tutto il territorio svizzero.

Rispettare la biodiversità: in collaborazione con il WWF Svizzera, nel 2025 il rivenditore al dettaglio si è impegnato a favore della conservazione delle torbiere locali. In quanto spugne naturali, queste zone regolano il bilancio idrico e preservano gli habitat di numerose specie vegetali e animali.

Promuovere la salute: l'offerta sostenibile riscuote un successo crescente. Nel corso dell'esercizio 2025, il fatturato dei prodotti biologici ha registrato un aumento dell'11%. Allo stesso tempo, il 96% del fatturato dei prodotti ittici proviene da fonti che il WWF classifica come raccomandabili (categoria verde nella "Guida Pesci e frutti di mare" del WWF o prodotti con certificazione Bio, ASC o MSC). Entro il 2030, Lidl Svizzera prevede di aumentare a un quinto la quota di fonti proteiche vegetali nel proprio assortimento, nell'ottica di una "Planetary Health Diet" equilibrata.

Agire in modo equo: "Aiuto che viene dal cuore". Guidata da questo principio guida, Lidl Svizzera si impegna in modo mirato a favore delle persone che nella vita quotidiana necessitano di sostegno. I risultati dello scorso anno dimostrano che questa promessa viene mantenuta: nel 2025, grazie al contributo attivo della clientela, nell'ambito dell'iniziativa "Il sabato della solidarietà" sono state donate ben 41 tonnellate di generi alimentari alle persone in condizioni di povertà. Oltre all'impegno legato all'UEFA Women's EURO 2025(TM), anche il periodo natalizio è stato all'insegna della solidarietà: una donazione di CHF 20'000.- all'associazione Petite Suisse Kinderhilfe ha permesso a circa 1'000 bambini socialmente svantaggiati di vivere una festa indimenticabile.

Il secondo numero della rivista sulla sostenibilità è ora disponibile in formato digitale su gesagt-getan.lidl.ch e in tiratura limitata cartacea.