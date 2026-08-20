LIDL Schweiz

Uova Ticino SA informa di un richiamo del prodotto "Uova ticinesi"

Cadenazzo (ots)

Uova Ticino SA richiama attualmente e pubblicamente il prodotto "Uova ticinesi" con termini minimi di conservazione 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026. Nel prodotto è stata rilevata la presenza di salmonelle. A causa del possibile rischio per la salute, i clienti sono invitati a prestare la massima attenzione al richiamo e a non consumare il prodotto.

Il prodotto interessato "Uova ticinesi" è stato venduto da Lidl Svizzera. A tutela dei consumatori, Lidl Svizzera ha reagito immediatamente ritirando il prodotto interessato dalla vendita. Il prodotto può essere restituito presso tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto sarà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.

Il richiamo riguarda esclusivamente il prodotto "Uova ticinesi" con termini minimi di conservazione 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026. Gli altri prodotti venduti da Lidl Svizzera non sono interessati dal richiamo.

Per ulteriori informazioni, non esiti a contattare la hotline dedicata alla clientela di Lidl. +41 71 588 05 10. Qualora fosse a conoscenza di persone che potrebbero essere interessate dal richiamo, le chiediamo di trasmettere loro questa informazione.

Uova Ticino SA si scusa con tutte le persone coinvolte per il disagio arrecato.