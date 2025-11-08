LIDL Schweiz

Lidl dà sollievo alle economie domestiche svizzere

Il dettagliante stabilisce un nuovo livello di prezzi nei casalinghi

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

A partire dall'8 novembre 2025 Lidl Svizzera abbassa in modo permanente i prezzi di importanti casalinghi come detersivi e tabs lavastoviglie con una riduzione fino al 20 percento. L'impresa di commercio al dettaglio porta avanti la sua leadership in materia di prezzi.

Dopo le riduzioni di prezzo per prodotti come caffè, banane, cioccolato, croissant e pasta, a partire da sabato 8 novembre 2025 sarà la volta dei detersivi e detergenti. Lavare stoviglie, pulire finestre o fare il bucato: esempi di quotidianità in cui i casalinghi risultano indispensabili. In un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, Lidl Svizzera sente la responsabilità di andare ad alleggerire le spese della sua clientela, e lo fa con questa decisione strategica.

Queste riduzioni di prezzo partono dall'8 novembre 2025 e sono permanenti.

Riduzioni di prezzo a partire dal 08.11.2025

Prodotto Detersivo Maxitrat

Prezzo vecchio CHF 3.49

Prezzo nuovo CHF 2.99

Differenza - 16%

Prodotto Tabs lavastoviglie W5

Prezzo vecchio CHF 5.08

Prezzo nuovo CHF 4.29

Differenza - 18%

Prodotto Brillantante W5

Prezzo vecchio CHF 1.79

Prezzo nuovo CHF 1.49

Differenza - 20%

Prodotto Detergente per vetri W5

Prezzo vecchio CHF 1.45

Prezzo nuovo CHF 1.29

Differenza - 12%

Nicholas Pennanen, CEO di Lidl Svizzera, sottolinea: "Continuiamo a rafforzare la nostra leadership nei prezzi e la ampliamo comprendendo categorie Non Food strategicamente importanti. Nel contesto di mercato ricco di sfide in cui ci troviamo, diamo prova con la qualità dei nostri prodotti che standard elevati e prezzi super convenienti non si escludono a vicenda."

Lidl Svizzera come price leader

Lidl Svizzera sottolinea la propria leadership di mercato nel segmento dei prezzi bassi: con questa forte riduzione dei prezzi Lidl Svizzera ribadisce il proprio obiettivo di continuare ad offrire alla sua clientela il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato svizzero e sull'intero assortimento. I singoli prodotti interessati dalla campagna di riduzione dei prezzi di Lidl Svizzera sono riassunti nei comunicati stampa, disponibili ai seguenti link:

Lidl Svizzera: prezzi degli ingredienti di un piatto di pasta ai minimi storici - Lidl Svizzera

Lidl Svizzera abbassa i prezzi di un menu amato dai bambini - Lidl Svizzera

Riduzione di prezzi da Lidl Svizzera: mozzarella da adesso più conveniente - Lidl Svizzera

Lidl Svizzera abbassa i prezzi del cioccolato - Lidl Svizzera

Lidl Svizzera abbassa i prezzi delle gazose - Lidl Svizzera

Lidl Svizzera abbassa i prezzi degli energy drink - Lidl Svizzera

Continua la campagna prezzi: Lidl Svizzera riduce in modo permanente il prezzo del pane - Lidl Svizzera

Lidl Svizzera stabilisce nuovi standard in termini di prezzi bassi - Lidl Svizzera