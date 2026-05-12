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Innovazione nel campo del sushi da Lidl Svizzera: i "Sushi Pop Up" virali conquistano lo scaffale frigo

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Weinfelden (ots)

Una tendenza alimentare internazionale approda in Svizzera. Da domani, Lidl Svizzera lancerà i Sushi Pop Up virali come articoli in azione in tutte le filiali. Questo pratico formato è rivolto a chi ama il sushi ed è alla ricerca di una comoda versione da passeggio.

Chi ama il sushi lo sa: tra bacchette e ciotoline con la salsa di soia, mangiarlo mentre si passeggia è spesso complicato. Dal 13 maggio, l'impresa di commercio al dettaglio proporrà un'alternativa sotto forma di rotoli di sushi, introducendo così una tendenza globale nella quotidianità svizzera. Uno speciale imballaggio permette di spingere i rotoli verso l'alto, facendoli fuoriuscire un po' alla volta. Questo meccanismo "pop-up" consente di mangiare il sushi tenendolo direttamente in mano senza che occorrano ulteriori piatti o posate.

Collaborazione con esperti della ristorazione di Lucerna

I rotoli, nati in collaborazione con il team del ristorante KAITEN di Lucerna, puntano su qualità comprovata e ricette autentiche. Con una soluzione ideale per pause pranzo, viaggi in treno e spuntini, questa partnership unisce al know-how culinario la logistica di Lidl Svizzera. I prodotti saranno disponibili da domani in tutte le filiali.

Scelta fra quattro varianti al prezzo Lidl

La gamma include quattro varianti: tonno, salmone, surimi e la versione vegana. Lo smart discount offre questi prodotti a un prezzo di CHF 7.99 a rotolo (225 g, 250 g).

I Sushi Pop Up saranno disponibili da domani, mercoledì 13 maggio, durante la settimana promozionale in tutte le filiali Lidl in Svizzera.