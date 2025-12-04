SRG SSR

Bilancio di chiusura Eurovision Song Contest 2025: risultato eccellente per pubblico, economia e SSR

A sei mesi dall'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, la SSR traccia un bilancio di chiusura estremamente positivo. L'evento ha raggiunto un pubblico mondiale, ha rispettato pienamente il budget previsto grazie a una gestione finanziaria attenta e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Anche dal punto di vista economico l'impatto è stato significativo: visitatrici e visitatori paganti hanno speso complessivamente circa 90 milioni di franchi durante il loro soggiorno. Con un tasso di soddisfazione superiore al 90% e una forte intenzione a ritornare, l'Eurovision conferma la professionalità e l'elevata capacità operativa della SSR.

L'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest ha portato a Basilea oltre 500'000 visitatrici e visitatori e raggiunto 166 milioni di telespettatrici e telespettatori in tutto il mondo. A sei mesi dalla manifestazione, la SSR presenta un bilancio conclusivo che evidenzia risultati molto solidi sia sul fronte finanziario sia su quello progettuale.

Dal punto di vista finanziario, la SSR è riuscita a contenere il suo contributo nei limiti del budget pianificato. Nel budget ordinario sono previste voci per il finanziamento di grandi eventi, come ad esempio Campionati del Mondo e Giochi Olimpici. Grazie a una gestione precisa dei costi e a maggiori entrate derivanti da sponsorizzazioni e biglietteria, i costi aggiuntivi effettivi si sono limitati a circa 15 milioni di franchi, vale a dire circa il 25% in meno rispetto al budget inizialmente previsto.

L'Eurovision ha avuto anche un impatto positivo sul processo di trasformazione in corso alla SSR. Susanne Wille, direttrice generale della SSR afferma: "Per la SSR, l'Eurovision Song Contest è stato un potente motore d'innovazione. Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove idee sono nati durante questo progetto, andranno oltre la manifestazione e resteranno nella nostra azienda. L'Eurovision continuerà a essere una fonte di ispirazione per la nostra realtà mediatica".

Premi prestigiosi per strategia, concetti e qualità creativa

Nel contesto dell'Eurovision Song Contest, la SSR è stata premiata anche dal punto di vista comunicativo e organizzativo: numerose nomine hanno riconosciuto la qualità creativa, tecnica e organizzativa delle persone coinvolte. In particolare, dei due produttori responsabili Moritz Stadler e Reto Peritz. Inoltre, la SSR ha vinto diversi premi prestigiosi, tra cui uno "Xaver Award" per il concetto dell'evento "Eurovision Song Contest City Handover & Semi-Final Draw" insieme alla Scuola universitaria professionale dei Grigioni (FHGR), nonché "l'EBU Excellence in Media Award" e la "Goldene Feder" per il concetto e la strategia. Hazel Brugger ha ricevuto il "Deutschen Comedypreis" per la sua conduzione dell'evento. Con l'edizione 2025 del concorso canoro, la SSR ha stabilito nuovi standard qualitativi anche ben oltre i confini nazionali.

Forte risonanza sui canali digitali

La grande risonanza dell'Eurovision Song Contest sui social media ha garantito alla SSR una forte presenza digitale. Sono stati pubblicati circa 1000 contenuti, che hanno raggiunto oltre 11 milioni di persone. Instagram ha generato l'impatto maggiore, con 8,1 milioni di account raggiunti, mentre su TikTok i 173 video prodotti hanno totalizzato oltre 2,3 milioni di visualizzazioni. Anche LinkedIn ha registrato ottimi risultati, raggiungendo quasi 920'000 persone. Su tutte le piattaforme i contenuti hanno raggiunto soprattutto un pubblico giovane, che ha apprezzato in particolare la varietà e la rapidità della copertura, giudicata autentica, dinamica e coinvolgente.

Confermato l'impatto sociale dell'Eurovision Song Contest

"L'Eurovision 2025, per la SSR e per Basilea come città ospitante, è stato fin dall'inizio molto più di un semplice concorso musicale internazionale: doveva essere un'esperienza per tutte e tutti, e insieme ci siamo riusciti", afferma Susanne Wille. Numerosi progetti rivolti a scuole, studentesse, studenti e persone con disabilità sono stati realizzati con partner locali.

Un sondaggio sul posto mostra che questo obiettivo è stato percepito dalla popolazione: quasi tre quarti delle persone intervistate (72%) ritengono che l'Eurovision abbia portato benefici a numerosi gruppi di popolazione. Particolarmente positivi sono stati valutati gli effetti sull'economia locale (81%), sull'immagine di Basilea in Europa (79%), in Svizzera (72%) e sul senso di comunità (71%). È quindi confermato: l'Eurovision Song Contest non ha solo emozionato musicalmente Basilea, ma l'ha anche unita socialmente. Inoltre, tre progetti proseguiranno dopo il loro successo al concorso canoro, tra questi la pista da ballo che vibra pensata per persone con disabilità uditive.

Uno studio conferma la grande creazione di valore

L'Eurovision Song Contest 2025 ha generato effetti positivi anche sul piano economico. Secondo lo studio sull'impatto economico della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ) e Ticketcorner in collaborazione con la SSR, le spese delle 90'000 persone che hanno acquistato un biglietto, hanno generato un contributo alla creazione di valore di 91,2 milioni di franchi. Di questi, 57,6 milioni sono rimasti in Svizzera: in particolare 25,8 milioni per pernottamenti e 18,4 milioni per i biglietti di andata e ritorno. Lo studio mostra anche che le persone intervistate conoscono e valutano positivamente il ruolo della SSR come organizzatrice di show, in particolare delle dirette televisive. "Con l'Eurovision Song Contest, la SSR ha dimostrato di saper produrre eventi di livello mondiale. Ha così creato non solo valore sociale, ma anche una grande valore economico per tutta la Svizzera", afferma Oliver Niedermann, CEO di Ticketcorner.

