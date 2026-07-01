LIDL Schweiz

Lidl Svizzera e WWF Svizzera rinnovano la loro collaborazione

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Lidl Svizzera e WWF Svizzera portano avanti la loro storica partnership iniziata nel 2017. Le due organizzazioni hanno rinnovato la collaborazione con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il consumo sostenibile nel commercio al dettaglio svizzero. Al centro dell'iniziativa vi è la promozione di un'alimentazione consapevole e di una maggiore presenza di proteine vegetali nei cestini della spesa.

L'alimentazione quotidiana ha un impatto sull'ecosistema. In qualità di impresa di commercio al dettaglio, Lidl Svizzera ha un canale diretto con la propria clientela e, insieme a WWF Svizzera, sfrutta questa sua posizione. Un punto cardine dell'iniziativa verte sull'incentivazione di una dieta equilibrata e consapevole, incentrata sul consumo di prodotti vegetali, alimenti integrali, frutta e verdura. Ogni anno, Lidl Svizzera e WWF Svizzera conducono una campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio rivolta alla clientela, allo scopo di educarla rispetto a una scelta alimentare consapevole.

Così Thomas Vellacott, CEO di WWF Svizzera: "Siamo davvero felici di estendere a lungo termine la nostra partnership con Lidl Svizzera. Dal 2017 lavoriamo fianco a fianco per favorire un importante cambio di rotta nel commercio al dettaglio svizzero, affinché la sostenibilità diventi la norma".

Nicholas Pennanen, CEO di Lidl Svizzera, ha dichiarato: "Insieme a WWF Svizzera vogliamo aiutare la nostra clientela a nutrirsi in modo più consapevole e mostrare che l'alimentazione sostenibile non deve per forza essere complicata, né tanto meno costosa".