SRG SSR

La SSR prevede un ritorno alle FM

Bild-Infos

Download

Berna (ots)

Dopo il Consiglio nazionale, martedì scorso anche il Consiglio degli Stati ha deciso di permettere il proseguimento della diffusione in FM in Svizzera. Di conseguenza, cambiano le condizioni che avevano portato alla decisione di abbandonare la FM alla fine del 2024. La SSR interpreta questo nuovo scenario come un mandato a riprendere la diffusione dei propri programmi anche via FM.

Con la decisione di abbandonare la FM entro la fine del 2024, la SSR aveva rispettato l'accordo concluso oltre dieci anni fa con il settore radiofonico e con la Confederazione. La SSR aveva fatto da apripista in modo solidale, per spianare la strada alle radio private, che dipendono dagli introiti pubblicitari. Ora però, con la decisione del Parlamento di prorogare la diffusione in FM, il quadro politico è cambiato. La politica e una parte della popolazione si attendono il mantenimento della diffusione in FM. La SSR comprende questa aspettativa e avvierà i necessari chiarimenti per un ritorno alle FM.

Una rinuncia completa alla diffusione in FM da parte della SSR avrebbe avuto senso solo se l'intero settore, come concordato, avesse abbandonato le FM alla fine del 2026. Poiché alcune radio private intendono rimandare questo passo, la SSR non può permettersi di rinunciare ulteriormente a questa tecnologia e quindi a una parte significativa del proprio pubblico. Allo stesso tempo, la digitalizzazione della diffusione radiofonica prosegue inarrestabile: già oggi nove minuti di ascolto su dieci avvengono in modalità digitale. Per questo motivo la SSR continuerà a puntare soprattutto sui canali digitali e su DAB+, anche per servire la gran parte di ascoltatrici e ascoltatori che ha già effettuato il passaggio.

Prima di poter comunicare passi concreti e scadenze vincolanti, la SSR attende che il Consiglio federale e l'UFCOM definiscano le nuove condizioni quadro. Su queste basi verrà pianificato il ritorno alle FM, che avverrà nel momento più opportuno dal punto di vista legale, tecnico ed economico.