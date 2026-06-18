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Lidl e Tomorrowland avviano una partnership strategica

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Weinfelden (ots)

Atmosfera da festival internazionale, persone da tutto il mondo e presenza di una filiale pop-up Lidl: Lidl e Tomorrowland, il maggiore festival EDM (Electronic Dance Music) del mondo, stringono una partnership strategica a lungo termine. Con questa collaborazione, i due marchi vogliono unire le persone con la musica, la cultura ed esperienze che rafforzano le relazioni.

La partnership riguarda diversi format ed eventi del mondo di Tomorrowland, tra cui Tomorrowland in Belgio e Tomorrowland Winter in Francia. La collaborazione prenderà il via già con il prossimo festival estivo in programma a luglio 2026, in occasione del quale a Boom, in Belgio, Lidl allestirà per le visitatrici e i visitatori di Tomorrowland una filiale pop-up e una panetteria nonché stazioni Fresh Food dedicate con frutta fresca.

Valori condivisi e portata internazionale

Tomorrowland è uno dei festival musicali più famosi e partecipati al mondo e ogni anno entusiasma centinaia di migliaia di persone provenienti da numerosi Paesi. È sinonimo di incontri multinazionali, scambio culturale ed esperienze collettive. Proprio questo approccio internazionale e unificante è alla base della partnership strategica con Lidl.

Al contempo, la collaborazione sottolinea l'ambizione di Lidl di offrire alimenti freschi, soluzioni pratiche e un vasto assortimento nelle situazioni di vita reale, dalla quotidianità a eventi speciali e momenti condivisi.

Da frutta e verdura fresche a snack e prodotti Non Food selezionati, la filiale presente al festival permetterà di toccare con mano la ricchezza dell'assortimento di Lidl. La panetteria Lidl completa l'offerta in loco con articoli Bake Off freschi. Allo stesso tempo, la partnership incarna l'obiettivo di rendere gli alimenti freschi e di qualità accessibili e alla portata del maggior numero possibile di persone.

"Tomorrowland riunisce persone di vari Paesi e di diverse culture. Sono proprio questo senso di appartenenza, la passione e l'energia positiva a rendere la partnership particolarmente interessante per noi. Siamo un partner affidabile che contribuisce attivamente a regalare momenti indimenticabili ed entusiasmanti sia durante i festival che con contenuti esclusivi sull'app Lidl Plus." Robin Ruschke, direzione Marketing di Lidl Stiftung & Co. KG

"Tomorrowland si basa sul senso di appartenenza, su una visione positiva della vita e sulla condivisione di momenti indimenticabili. Siamo molto lieti della partnership con Lidl, un marchio che va ben al di là del classico commercio al dettaglio e che ogni volta sorprende le persone con idee creative conquistandole con la qualità e la freschezza dei suoi prodotti. L'obiettivo della nostra partnership è permettere alle visitatrici e ai visitatori del festival di godersi ancora di più ogni momento della loro esperienza, dalla condivisione di pasti alla scoperta di nuovi prodotti fino all'attenzione e al rispetto reciproci per l'intera durata dell'evento." Bjorn Declerck, International Head of Partnerships Tomorrowland

PreZero promuove la trasformazione circolare

Dove si radunano decine di migliaia di persone nascono vere e proprie grandi città temporanee: l'ambiente ideale per un progetto faro a livello europeo. È proprio qui che PreZero e Tomorrowland uniscono le forze: ottimizzando gradualmente la gestione dei rifiuti in loco, la partnership intende dimostrare concretamente come i flussi di materiali riciclabili possano contribuire alla sovranità europea in materia di risorse.

L'obiettivo di questa collaborazione è preservare sistematicamente le materie prime preziose, riducendo così le emissioni di CO2 e rendendo l'economia circolare un'esperienza tangibile per una community internazionale. Grazie a una scalabilità industriale e alla trasparenza digitale, PreZero agisce come motore di questo cambiamento, in qualità di partner forte all'interno dell'ecosistema del Gruppo Schwarz.

La cooperazione rientra nell'impegno a lungo termine con cui Lidl intende promuovere le partnership, unire le persone, rafforzare la comunità e fornire un contributo positivo alla quotidianità della clientela. La collaborazione con Tomorrowland riguarderà inizialmente cinque edizioni del festival.