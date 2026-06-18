LIDL Schweiz

Lidl Svizzera festeggia 10 anni di Piccolo ma squisito

Grande opportunità per i piccoli produttori svizzeri

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Weinfelden (ots)

Lidl Svizzera festeggia il decimo anniversario della sua iniziativa "Piccolo ma squisito". Durante le due settimane promozionali l'impresa di commercio al dettaglio porterà nuovamente le specialità regionali di piccoli produttori e aziende a conduzione familiare direttamente dalla fattoria alle filiali Lidl di tutta la Svizzera. La prima settimana promozionale si svolgerà dal 18 al 24 giugno 2026. Con questa iniziativa Lidl Svizzera offre alle aziende locali un canale di vendita semplice da utilizzare, che altrimenti risulterebbe spesso difficile da raggiungere. Uno tra i primi partecipanti "Piccolo ma squisito" ci illustra quali porte possono aprirsi partecipando a questa iniziativa.

Per molte aziende familiari e piccoli produttori svizzeri, l'ingresso nel mercato nazionale al dettaglio comporta notevoli ostacoli. Spesso mancano le strutture logistiche o i mezzi finanziari per compiere questo passo. Ed è qui che interviene Lidl Svizzera: dall'avvio dell'iniziativa "Piccolo ma squisito" nel 2016, l'impresa di commercio al dettaglio ha messo a disposizione la sua rete di distribuzione a diverse centinaia di piccoli produttori. In questo modo le piccole aziende hanno la possibilità di presentare i propri prodotti in modo semplice e diretto a un'ampia clientela in tutta la Svizzera. L'obiettivo è quello di sostenere i produttori locali, promuovere la diversità regionale e valorizzare i prodotti regionali svizzeri.

Dall'Appenzello al Ticino, attraversando tutta la Svizzera

Durante la settimana promozionale le filiali Lidl si trasformano in un negozio agricolo con una vasta gamma di specialità svizzere. L'assortimento spazia dalla testa in cassetta del Musegg nell'Appenzello alla torta di noci del Canton Uri, dal formaggio d'alpeggio di Glarona al miele di castagno, fino alla gazosa. La clientela ha accesso a prodotti che solitamente si trovano solo nei negozietti dei paesi o direttamente presso le aziende agricole. Un elenco di tutti i prodotti regionali presenti durante la settimana promozionale: https://www.lidl.ch/c/it-CH/a10096763

Andreas Zufelde, Chief Merchandising Officer presso Lidl Svizzera, ci tiene a sottolineare l'importanza dell'iniziativa: "Qualità, freschezza e origine svizzera sono i valori chiave di Lidl Svizzera. In qualità di partner dell'agricoltura locale, promuovere la diversità regionale e offrire ai piccoli fornitori svizzeri la visibilità che meritano, per noi rappresenta una questione di grande importanza.

Una storia di successo di grande importanza

Uno tra i primi partecipanti "Piccolo ma squisito" è la famiglia Sturzenegger da Wigoltingen TG. Erich Sturzenegger, titolare del caseificio Sturzenegger, che ha rilevato l'attività nel 2019 da suo padre: "L'iniziativa di Lidl ci ha consentito di far conoscere i nostri prodotti a livello nazionale e di svilupparci ulteriormente come azienda negli anni passati. Siamo riusciti ad aumentare il fatturato e ciò ci consente di avere oggi più opportunità e libertà."

Nell'ambito della settimana promozionale, Erich Sturzenegger fornisce a Lidl burro alle erbe, burro al peperoncino e burro all'aglio. Tutta la storia di Erich Sturzenegger è contenuta nel video.