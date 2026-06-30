LIDL Schweiz

Gli apprendisti Lidl prendono il controllo della filiale di Willisau

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Weinfelden (ots)

Gestire un'intera filiale in totale autonomia: i futuri professionisti di Lidl Svizzera affronteranno questa sfida nella filiale di Willisau. I giovani dell'anno finale di formazione gestiranno per una settimana un'intera filiale, dalla gestione della cassa alla direzione della filiale. Ad attenderli il 3 luglio ci sarà un evento speciale: il testimonial Christian Stucki sarà presente alla consegna ufficiale delle chiavi alle nuove leve.

Da anni, Lidl Svizzera punta su una formazione delle nuove leve solida e orientata alla pratica. In questo contesto, sono fondamentali il riconoscimento dell'impegno quotidiano e il forte senso di appartenenza al #teamlidl. Anche la settimana progetto annuale va in questa direzione. 24 apprendisti, provenienti da diversi campi professionali, usciranno dalla loro comfort zone per dimostrare le proprie capacità nella vera quotidianità lavorativa. L'obiettivo è approfondire le conoscenze specialistiche acquisite e prepararsi alla futura vita lavorativa dopo l'apprendistato. Con la consegna ufficiale delle chiavi che avverrà il 3 luglio 2026, gli apprendisti saranno lasciati completamente a se stessi per una settimana e si assumeranno la piena responsabilità del regolare svolgimento delle attività.

Steven Meier, Department Manager Talent Development & Learning presso Lidl Svizzera: "Mettiamo volutamente i nostri apprendisti alla prova e riponiamo in loro la massima fiducia. Apprezziamo le loro idee fresche e la loro energia. La settimana progetto offrirà loro un ambiente sicuro per agire in modo autonomo, commettere errori e superare i propri limiti insieme, come una squadra."

La settimana progetto non rappresenta solo una pietra miliare per gli apprendisti, ma offre anche un'esperienza di acquisto davvero speciale per la popolazione di Willisau. Lidl Svizzera crea così un luogo di incontro vivace e sottolinea l'appartenenza alla regione. La clientela troverà in filiale specialità alla griglia, oltre a caffè e bevande rinfrescanti. Anche per le famiglie non mancheranno le sorprese: per i più piccoli ci sarà un castello gonfiabile e un servizio gratuito di truccabimbi.