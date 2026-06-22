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Bio Marché AG

26. Bio Marché: Das Spiegelbild einer lebendigen Bio-Branche

Zofingen (ots)

Der Bio Marché, die grösste Schweizer Bio-Messe, hat Zofingen am Wochenende vom 19. bis 21. Juni wiederum in ein einzigartiges Bio-Paradies verwandelt. Trotz des ungewöhnlich heissen Wetters darf auch der 26. Bio Marché als grosser Erfolg gewertet werden.

In den 26 Jahren seines Bestehens hat der Bio Marché schon so ziemlich alle Wetterkapriolen erlebt - und es zeigte sich auch dieses Jahr: Die Festivalstimmung und Kauffreude blieb angesichts der hohen Temperaturen ungetrübt. Denn auch in diesem Jahr zählte vor allem eins: Bio-Spezialitäten degustieren, vergleichen, einkaufen und geniessen. Gelegenheit dazu bot sich mehr als genug - bei den Ausstellern aus dem In- und Ausland gab es viele Tausend Köstlichkeiten zu probieren und Naturkosmetik, Textilwaren, Baustoffe und Möbel zu entdecken und bestaunen.

Die Hauptattraktion war also ohne Zweifel der grosse Verkaufsmarkt. Beliebte Anziehungspunkte waren aber auch der liebevoll betreute Streichelzoo auf dem schattigen Chorplatz, das Naturaplan Village von Hauptsponsorin Coop, die Bauerngasse - und das eigens zum Bio Marché aufgebaute Biogarten-Paradies mit erfrischenden Bio-Pools. Die vielen Strassenmusiker und Gaukler sowie die abendlichen Konzerte bei der Markthalle liessen zusätzliche mediterrane Ferienstimmung aufkommen.

Die Organisatoren des grössten Schweizer Bio-Festivals ziehen eine positive Bilanz. Der 26. Bio Marché geht zwar wohl als der heisseste aller Zeiten in die Geschichte ein - in Erinnerung bleiben aber auch die wunderbare Ferienstimmung, die Lebensfreude und die unzähligen Entdeckungen im Degustations- und Verkaufsmarkt. Das vergangene Wochenende hat es einmal mehr bewiesen: Der Bio Marché ist ein Spiegelbild einer lebendigen, florierenden Bio-Branche.

Pressekontakt:

Bio Marché AG
Bianca Braun
Verantwortliche Kommunikation, Werbung und Sponsoring
Tel. +41 62 745 00 03
bianca.braun@biomarche.ch

www.biomarche.ch

Bildmaterial:
www.biomarche.ch/bilder

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