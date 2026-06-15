Bio Marché AG

Dieses Wochenende: Bio Marché in Zofingen

Willkommen im Bio-Genussparadies

Zofingen (ots)

Zum 26. Bio Marché vom 19. bis 21. Juni 2026 werden wieder rund 35'000 Bio-Fans in der Altstadt von Zofingen erwartet. Diese dürfen sich auf eine einmalige Mischung aus stimmungsvollem Bio-Markt, nationaler Bio-Plattform und Festival für die ganze Familie freuen.

Im riesigen Verkaufs- und Degustationsmarkt wartet eine breite Vielfalt an Bio-Produkten aus nah und fern darauf, entdeckt zu werden. Bio Suisse, der Dachverband der Schweizer Knospe-Betriebe, zeigt in der "Bauerngasse" gemeinsam mit ihren Lizenznehmern die Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft. Hauptsponsorin Coop präsentiert im "Naturaplan-Village" die Vielfalt ihres Bio-Sortiments. Sämtliche Aussteller müssen strenge Zulassungsbedingungen erfüllen, was durch eine unabhängige Fachstelle kontrolliert wird.

Der Bio Marché ist auch ein riesiges Erlebnisfestival: Kulinarische Genüsse, ein mit viel Liebe eingerichteter Streichelzoo sowie Strassenkünstler und Gaukler machen den Bio Marché zu einem Genuss für Herz und Seele. Eintritt frei!

26. Bio Marché

19. - 21. Juni 2026

Altstadt Zofingen

Öffnungszeiten Verkaufsmarkt:

Fr 14-21 Uhr

Sa 10-21 Uhr

So 10-17 Uhr

www.biomarche.ch