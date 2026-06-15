Dieses Wochenende: Bio Marché in Zofingen
Willkommen im Bio-Genussparadies
Zofingen (ots)
Zum 26. Bio Marché vom 19. bis 21. Juni 2026 werden wieder rund 35'000 Bio-Fans in der Altstadt von Zofingen erwartet. Diese dürfen sich auf eine einmalige Mischung aus stimmungsvollem Bio-Markt, nationaler Bio-Plattform und Festival für die ganze Familie freuen.
Im riesigen Verkaufs- und Degustationsmarkt wartet eine breite Vielfalt an Bio-Produkten aus nah und fern darauf, entdeckt zu werden. Bio Suisse, der Dachverband der Schweizer Knospe-Betriebe, zeigt in der "Bauerngasse" gemeinsam mit ihren Lizenznehmern die Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft. Hauptsponsorin Coop präsentiert im "Naturaplan-Village" die Vielfalt ihres Bio-Sortiments. Sämtliche Aussteller müssen strenge Zulassungsbedingungen erfüllen, was durch eine unabhängige Fachstelle kontrolliert wird.
Der Bio Marché ist auch ein riesiges Erlebnisfestival: Kulinarische Genüsse, ein mit viel Liebe eingerichteter Streichelzoo sowie Strassenkünstler und Gaukler machen den Bio Marché zu einem Genuss für Herz und Seele. Eintritt frei!
26. Bio Marché
19. - 21. Juni 2026
Altstadt Zofingen
Öffnungszeiten Verkaufsmarkt:
Fr 14-21 Uhr
Sa 10-21 Uhr
So 10-17 Uhr
Pressekontakt:
Bio Marché AG
Bianca Braun
Verantwortliche Kommunikation, Werbung und Sponsoring
Tel. +41 62 745 00 03
bianca.braun@biomarche.ch
www.biomarche.ch
Bildmaterial:
www.biomarche.ch/bilder