PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bio Marché AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bio Marché AG

26. Bio Marché: Auf in die Schweizer Bio-Hauptstadt

Zofingen (ots)

Das Bio-Festival "Bio Marché" macht Zofingen zur Schweizer Bio-Hauptstadt - vom 19. bis 21. Juni 2026 bereits zum 26. Mal. Die rund 35'000 erwarteten Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf einen riesigen Bio-Verkaufsmarkt und ein vielfältiges Festivalprogramm freuen - dank zahlreicher Unterstützer bei freiem Eintritt.

Inmitten der historischen Bauten der Altstadt Zofingen präsentieren Aussteller aus der Schweiz und dem Ausland eine grosse Vielfalt an Bio-Produkten. Für die meisten Produzenten und Händler ist es selbstverständlich, dass sie am Bio Marché persönlich hinter dem Marktstand stehen - von ihnen erfährt man spannende Hintergrundinformationen zur Herkunft der Produkte. An vielen Ständen darf zudem nach Herzenslust degustiert werden, Die "Schweizer Bio-Hauptstadt" Zofingen wartet daher nicht nur mit spannenden Entdeckungen auf, sondern vor allem auch mit kulinarischen Genüssen.

Der Bio Marché spricht alle Sinne an und ist ein tolles Festival für die ganze Familie: Gaukler und Strassenmusiker bringen Genuss für Ohr und Herz, das muskelbetriebene Karussell sorgt für leuchtende Kinderaugen und ein Besuch im liebevoll betreuten Streichelzoo lädt zum Entspannen ein.

Rückkehr an den Bio Marché nach 20 Jahren

Ein besonderes Highlight im diesjährigen Kulturprogramm dürfte vor allem das Herz von Blues-Fans höherschlagen lassen: Exakt 20 Jahre nach ihrem letzten Auftritt auf der Bio-Marché-Bühne kehren die weit über die Region hinaus bekannten "Bluesaholics" zurück. Am Freitag, 19. Juni werden die sechs Lokalmatadoren die Altstadt mit ihrer unbändigen Spielfreude, knackigen Riffs und einem erdig-ehrlichen Groove zum Rocken bringen und für eine gehörige Portion Festival-Stimmung sorgen.

Bei all dem Gebotenen kaum zu glauben: Der Eintritt zum Bio Marché ist nach wie vor kostenlos. Dies ist vor allem der Unterstützung starker Partner zu verdanken - allen voran der Hauptsponsorin Coop.

26. Bio Marché

19. - 21. Juni 2026

Altstadt Zofingen

Öffnungszeiten Verkaufsmarkt:

Fr 14-21 Uhr

Sa 10-21 Uhr

So 10-17 Uhr

www.biomarche.ch

Bildmaterial: www.biomarche.ch/bilder

Pressekontakt:

Bio Marché AG
Bianca Braun
Verantwortliche Kommunikation, Werbung und Sponsoring
Tel. +41 62 745 00 03
bianca.braun@biomarche.ch
www.biomarche.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bio Marché AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Bio Marché AG
Weitere Storys: Bio Marché AG
Alle Storys Alle
  • 26.02.2026 – 10:13

    Am Bio Marché trifft sich das "Who is Who" der Bio-Branche

    Zofingen (ots) - Das führende Schweizer Bio-Festival "Bio Marché" findet vom 19. bis 21. Juni 2026 zum 26. Mal statt. Nirgendwo sonst findet der Feinschmecker eine solche Fülle an Bio-Spezialitäten an einem Ort. Zehntausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland pilgern Jahr für Jahr in die historische Zofinger Altstadt, um zu degustieren, neue Produkte zu entdecken - und nicht selten, um sich mit einem ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 08:15

    Hier zeigt Bio, was es kann: Jetzt Platz sichern für den 26. Bio Marché

    Zofingen (ots) - Wenn sich die Altstadt von Zofingen AG wieder in den "grössten Bio-Laden der Welt" verwandelt, liegt Genuss in der Luft. Vom 19. bis 21. Juni 2026 lädt der 26. Bio Marché dazu ein, die geballte Vielfalt der Bio-Branche zu entdecken, zu probieren und zu feiern. Noch bis Ende Jahr können sich interessierte Ausstellerinnen und Aussteller ihren Platz ...

    mehr
  • 24.06.2025 – 14:08

    Ein Vierteljahrhundert Genuss und Lebensfreude

    Zofingen (ots) - Die Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" hat vom 20. bis 22. Juni 2025 ihre 25. Austragung gefeiert. Das Festival mit klarer Fokussierung auf 'Bio' hat auch diesmal wieder rund 35'000 Menschen aus dem In- und Ausland nach Zofingen gelockt. Der Bio Marché zeigt eindrücklich, wie sich 'Bio' und Lebensfreude zu einer äusserst genussvollen Mischung verbinden lassen. Dass der Bio Marché seit 25 Jahren die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren