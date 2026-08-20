Sanitas Krankenversicherung

Mohammad Najm-Araghi e il dott. Alexander Kremer rafforzano il Comitato direttivo di Sanitas

Zurigo (ots)

Il Consiglio d'amministrazione di Sanitas ha nominato Mohammad Najm-Araghi responsabile del settore aziendale "IT" e il dott. Alexander Kremer responsabile del settore aziendale "Operations". I due nuovi membri del Comitato direttivo, attivi in Sanitas da molti anni, contribuiranno in modo significativo all'ulteriore sviluppo della strategia aziendale Sanitas2030 grazie alla loro vasta esperienza nel settore dell'assicurazione malattia.

Mohammad Najm-Araghi (IT) e il dott. Alexander Kremer (Operations) entreranno a far parte del Comitato direttivo di Sanitas a partire dal 1° settembre 2026. Entrambi assumeranno la carica con riserva di approvazione da parte delle due autorità di vigilanza: l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Mohammad Najm-Araghi (41 anni, Executive MBA presso l'Università di San Gallo HSG, Master of Science in Informatica presso l'Università di Costanza) vanta oltre 13 anni di esperienza dirigenziale come responsabile IT e della trasformazione presso Sanitas; dal dicembre 2019 ricopre la carica di responsabile IT & Technology. In questi anni è stato responsabile, tra l'altro, dei settori della tecnologia, della digitalizzazione, della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale, nonché dello sviluppo di un'organizzazione IT scalabile.

Il dott. Alexander Kremer (44 anni, dottorato in matematica economica presso l'Università di Rostock) lavora da dieci anni presso Sanitas e, dall'agosto 2022, ricopre la carica di vicedirettore del settore aziendale Offering. In tale ambito ha guidato team nei settori "Business Analytics", "Pricing & Underwriting strategico", "Management dei prodotti AOMS" e "Management dei prodotti LCA".

Il CEO di Sanitas, il dott. Andreas Schönenberger, commenta così la nomina dei due nuovi membri del Comitato direttivo: "Sono molto lieto e orgoglioso che Mohammad e Alexander, figure di comprovata competenza e leadership provenienti dalle nostre file, entrino a far parte del Comitato direttivo. La loro profonda competenza li rende un prezioso arricchimento per il nostro team."

Qui sono riportate maggiori informazioni su come sono composti gli organi aziendali di Sanitas: https://www.sanitas.com/it/chi-e-sanitas/impresa/struttura-aziendale.html

Le foto di Mohammad Najm-Araghi e Alexander Kremer sono disponibili qui: www.sanitas.com/immagini