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Atupri prosegue con successo il suo percorso di crescita sostenibile

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Bern (ots)

Atupri Assicurazione della salute SA si lascia alle spalle un esercizio 2025 positivo. Con un utile annuo di 18.5 milioni di franchi e una crescita della clientela del 5,5 %, l'azienda ha iniziato il 2026 con una base solida.

Grazie a prodotti interessanti e prestazioni generose, anche quest'anno Atupri ha potuto accogliere numerosi nuovi assicurati dal 1° gennaio 2026. Il numero degli assicurati nell'assicurazione di base è salito a oltre 184'500 (2024: 173'500). Anche il portafoglio clienti delle assicurazioni complementari ha registrato un andamento soddisfacente: complessivamente 211'500 clienti si affidano ora ad Atupri.

Con un aumento del volume dei premi di oltre il 17 % e un solido utile di 18.5 milioni di franchi, Atupri prosegue sulla scia del successo dell'anno precedente. Il combined ratio nel settore AOMS si è sviluppato in modo stabile e si attesta al 99,2 % (2024: 98,8 %). Allo stesso tempo è stato possibile rafforzare ulteriormente il coefficiente di solvibilità nell'assicurazione di base.

Atupri continua a investire in modo mirato in nuove offerte e soluzioni digitali. "Le cifre incoraggianti confermano il nostro orientamento strategico. Svilupperemo sistematicamente i nostri servizi per rendere l'esperienza dei nostri assicurati sorprendentemente semplice e orientata alle loro esigenze", conferma Caroline Meli, CEO.

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Chi è Atupri: dal 1910 un impegno per le persone e la loro salute

Atupri Assicurazione della salute SA è un'azienda svizzera con oltre 210'000 assicurati e sede centrale a Berna. Atupri offre modelli moderni e innovativi per l'assicurazione di base e complementare, orientati in modo coerente alle esigenze della propria clientela. L'attenzione è rivolta a soluzioni digitali per la salute con un tocco personale, con l'obiettivo di rendere l'accesso all'assistenza sanitaria sorprendentemente semplice per la clientela. All'insegna del motto "Sano è ciò che ti fa bene", Atupri promuove la responsabilità personale e aiuta le persone a trovare la propria strada per la tutela della salute. Ulteriori informazioni su www.atupri.ch.