Atupri prosegue con successo il suo percorso di crescita sostenibile
Bern (ots)
Atupri Assicurazione della salute SA si lascia alle spalle un esercizio 2025 positivo. Con un utile annuo di 18.5 milioni di franchi e una crescita della clientela del 5,5 %, l'azienda ha iniziato il 2026 con una base solida.
Grazie a prodotti interessanti e prestazioni generose, anche quest'anno Atupri ha potuto accogliere numerosi nuovi assicurati dal 1° gennaio 2026. Il numero degli assicurati nell'assicurazione di base è salito a oltre 184'500 (2024: 173'500). Anche il portafoglio clienti delle assicurazioni complementari ha registrato un andamento soddisfacente: complessivamente 211'500 clienti si affidano ora ad Atupri.
Con un aumento del volume dei premi di oltre il 17 % e un solido utile di 18.5 milioni di franchi, Atupri prosegue sulla scia del successo dell'anno precedente. Il combined ratio nel settore AOMS si è sviluppato in modo stabile e si attesta al 99,2 % (2024: 98,8 %). Allo stesso tempo è stato possibile rafforzare ulteriormente il coefficiente di solvibilità nell'assicurazione di base.
Atupri continua a investire in modo mirato in nuove offerte e soluzioni digitali. "Le cifre incoraggianti confermano il nostro orientamento strategico. Svilupperemo sistematicamente i nostri servizi per rendere l'esperienza dei nostri assicurati sorprendentemente semplice e orientata alle loro esigenze", conferma Caroline Meli, CEO.
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Chi è Atupri: dal 1910 un impegno per le persone e la loro salute
Atupri Assicurazione della salute SA è un'azienda svizzera con oltre 210'000 assicurati e sede centrale a Berna. Atupri offre modelli moderni e innovativi per l'assicurazione di base e complementare, orientati in modo coerente alle esigenze della propria clientela. L'attenzione è rivolta a soluzioni digitali per la salute con un tocco personale, con l'obiettivo di rendere l'accesso all'assistenza sanitaria sorprendentemente semplice per la clientela. All'insegna del motto "Sano è ciò che ti fa bene", Atupri promuove la responsabilità personale e aiuta le persone a trovare la propria strada per la tutela della salute. Ulteriori informazioni su www.atupri.ch.
Contatto:
Atupri Gesundheitsversicherung AG
Nina Babst
Leiterin Unternehmens- und Marketingkommunikation a.i.
Laupenstrasse 18
3001 Bern
kommunikation@atupri.ch