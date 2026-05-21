Sanitas Krankenversicherung

Sanitas: risultato positivo e ulteriore crescita del numero di persone assicurate

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Zurigo (ots)

Il 2025 è stato per Sanitas un altro anno proficuo, caratterizzato da un buon risultato d'esercizio e da un'ulteriore crescita del numero di persone assicurate, sia nell'assicurazione base sia nelle assicurazioni complementari.

Grazie a servizi innovativi, a prodotti e premi allettanti nonché a miglioramenti continui nel servizio clienti, Sanitas ha acquisito al netto, anche nel 2025, circa 15 000 nuove e nuovi clienti. Il numero complessivo è salito a quasi 900 000.

Il risultato consolidato del 2025 si è attestato a 125,7 milioni di franchi (anno precedente: 98,7 milioni di franchi) ed è ascrivibile alle assicurazioni complementari nonché a un risultato finanziario da investimenti di capitale eccezionalmente buono. A fronte del bilancio annuale positivo, il capitale proprio è aumentato di oltre il 10 percento, attestandosi a 1,31 miliardi di franchi. Questa solida situazione di partenza finanziaria ci consentirà di effettuare anche in futuro considerevoli investimenti nell'ulteriore sviluppo di Sanitas, in particolare nei prodotti, nei servizi e nell'IT.

Aumento dei costi delle prestazioni nell'assicurazione base

Nel 2025, a differenza delle assicurazioni complementari, i costi delle prestazioni nell'assicurazione base hanno registrato un nuovo aumento in tutta la Svizzera. Per l'intero Gruppo Sanitas, ciò si è tradotto in un rialzo del 4,1 percento (130,1 milioni di franchi) delle prestazioni erogate (comprese le partecipazioni ai costi). A fronte di ciò, il volume dei premi consolidato del Gruppo Sanitas è cresciuto di 225,5 milioni di franchi, pari al 6,4 percento.

Contributo al contenimento dei costi

Nel 2025 l'attenzione si è pertanto concentrata sui costi della salute in continuo aumento. Oltre alla tendenza di ricorrere prima e più spesso alle prestazioni mediche, altri fattori incidono sul rialzo dei costi: falsi incentivi, accresciuti problemi di salute mentale in tanti gruppi della popolazione, una più elevata aspettativa di vita, la quota sempre maggiore di persone con malattie croniche, il progresso medico nonché l'inclusione di nuove prestazioni, in particolare terapie costose, nell'assicurazione base.

In questo contesto, nel 2025 Sanitas ha fornito nuovamente contributi sostanziali per il contenimento dei costi: ad esempio, abbiamo verificato oltre 11 milioni di conteggi delle prestazioni e risparmiato circa 420 milioni di franchi di costi delle prestazioni indebiti. Inoltre, siamo stati in grado di ridurre al 4,8 percento i nostri costi amministrativi nell'assicurazione base, tra l'altro grazie alle automatizzazioni.

Successi nello sviluppo digitale

Nell'ambito dello sviluppo digitale, uno dei nostri punti chiave strategici, Sanitas ha compiuto nell'ultimo esercizio un ulteriore passo avanti, migrando praticamente tutte le applicazioni nel cloud. Il coerente investimento nella nostra architettura IT sta dando i suoi frutti: oggi Sanitas può sfruttare tutti i vantaggi della moderna infrastruttura di sistema e offrire alla propria clientela un servizio di gran lunga migliore, digitale, sempre disponibile, ovunque e basato prevalentemente sul self service.

Il successo della nostra trasformazione digitale si riflette anche nell'elevata quota di stipulazioni che vengono effettuate mediante il nostro calcolatore dei premi online. Inoltre, oltre il 70 percento della clientela utilizza già il portale per i clienti digitale, rinunciando così alla carta, in un'ottica di maggiore sostenibilità. Va inoltre sottolineato che più dell'80 percento di tutte le questioni amministrative può essere gestito digitalmente da Sanitas. Siamo così in grado di risparmiare ogni anno circa 14 milioni di franchi in costi di spedizione e carta.

Compiti strategici

Nel 2025 abbiamo avviato con successo l'attuazione della nostra strategia "Sanitas2030". Il nostro obiettivo è offrire alla clientela un supporto personalizzato in ambito salute, in forma digitale o personale, esattamente quando serve. L'idea centrale alla base di questa ambizione è che ogni persona vive la propria vita a modo suo e noi siamo a completa disposizione quando c'è bisogno di sostegno per questioni e problemi riguardanti la salute. Questa percezione di sé si riflette nel nostro nuovo posizionamento comunicativo: "Tu vivi la tua vita. Noi ci siamo quando serve.".

A ciò si abbina perfettamente la nostra nuova offerta "sovrappremio individuale", con la quale siamo la prima e tuttora l'unica assicurazione malattia in Svizzera che permette a molte persone assicurate con malattie pregresse di stipulare una copertura complementare senza riserva. L'elevato gradimento sul mercato e i numerosi contratti stipulati mostrano che stiamo così rispondendo a un'esigenza fondamentale.

Impegno costante per più sostenibilità

In quanto una delle principali assicurazioni malattia svizzere, Sanitas si impegna costantemente per una maggiore sostenibilità. Per la terza volta, quindi, nel nostro rapporto di sostenibilità forniamo informazioni trasparenti sul nostro impegno e sui nostri progressi nelle varie dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance (ESG).

Il Gruppo Sanitas in cifre 1 (valori pecuniari in 1000 CHF, Swiss GAAP RAC 41)

31.12.2024 31.12.2025 Variazione Proventi da premi 3 515 779 3 741 251 + 6,4% Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi 3 198 427 3 328 515 + 4,1% Risultato (dopo le imposte) 98 724 125 680 + 27,3% Capitale proprio (incl. partecipazioni) 1 190 198 1 314 377 + 10,4% Assicurati/e con assicurazione base 650 915 655 648(2) + 0,7% Assicurati/e con assicurazioni complementari 667 252 672 488(2) + 0,8% Totale assicurati/e 866 971 877 738(2) + 1,2%

(1) Le cifre riportate sono valori consolidati. (2) Senza nuove e nuovi clienti con inizio del contratto al 1° gennaio 2026.

Rapporto di gestione 2025

Online in tedesco: www.sanitas.com/geschaeftsbericht2025

Rapporto di sostenibilità 2025

Online in tedesco: https://publuu.com/flip-book/1067536/2457638