Sanitas Krankenversicherung

Protezione per i compagni più fedeli: Sanitas lancia l'assicurazione animali

Zurigo (ots)

Oggi gli animali domestici sono membri a tutti gli effetti della famiglia e un importante riferimento sociale. Tuttavia, in Svizzera solo circa un animale domestico su dieci è assicurato. Sanitas colma questa lacuna e lancia un'innovativa assicurazione animali per cani e gatti di ogni razza ed età.

In Svizzera vivono circa 1,9 milioni di gatti e oltre 550 000 cani. Portano un po' di movimento nella vita quotidiana, regalano affetto e, con l'avanzare dell'età, proteggono dalla solitudine. Ma se il nostro amico a quattro zampe ha un infortunio o si ammala, la preoccupazione è grande. In Svizzera l'assistenza veterinaria è di ottimo livello, ma in caso di emergenza può rivelarsi piuttosto costosa. È qui che entra in gioco Sanitas. Il nuovo prodotto copre la maggior parte dei costi veterinari e promuove la salute degli animali in modo olistico: dalla prevenzione alla medicina complementare, fino alla medicina di punta.

Offerta premiata: vincitrice del test sul portale di confronto bonus.ch

Sono disponibili due linee di prodotti ben strutturate, sviluppate in stretta collaborazione con i veterinari e le veterinarie: Smart offre una protezione completa per la vita di tutti i giorni con un'assunzione dei costi di fino a 10 000 franchi all'anno. Premium convince per la sua copertura completa di prim'ordine, con prestazioni ampliate e un limite annuo di prestazioni più elevato, che arriva fino a 20 000 franchi. In entrambi i modelli, le malattie e gli infortuni (comprese le malattie genetiche ed ereditarie) sono coperti in modo completo. La copertura comprende inoltre, tra l'altro, cure dentarie, ricoveri stazionari, medicinali, fisioterapia e ausili quali protesi e ortesi. L'elevata qualità della nuova offerta è già stata confermata da un ente indipendente: il portale di confronto bonus.ch ha premiato l'assicurazione animali Sanitas come vincitrice del test, mettendola a confronto con sei altre assicurazioni presenti sul mercato svizzero.

Copertura completa anche con malattie pregresse

Mentre chi possiede un animale si trova spesso a dover affrontare limitazioni nelle prestazioni quando i loro amici a quattro zampe presentano malattie pregresse o genetiche ed ereditarie, Sanitas garantisce la massima trasparenza fin dall'inizio. Michel Kull, responsabile assicurazione animali, spiega il principio: "Al momento della stipulazione effettuiamo un esame dello stato di salute online standardizzato in tempo reale. Se la decisione d'ammissione è positiva, l'animale è coperto integralmente. Senza se e senza ma. Questo evita spiacevoli sorprese quando conta."

Digitale, veloce ed estremamente flessibile

Il prodotto si integra perfettamente nell'ecosistema dei servizi digitali di Sanitas: la stipulazione può essere effettuata facilmente online, ma è possibile anche tramite i canali di consulenza personalizzata e presso i partner di distribuzione. Le fatture del veterinario possono essere inoltrate tramite caricamento dei giustificativi. Il rimborso dei costi avviene di norma entro sette giorni. Qualora la situazione personale dovesse cambiare, il diritto di disdetta mensile garantisce la necessaria flessibilità.

Un sostegno affidabile quando serve

Con questa nuova offerta, Sanitas risponde a un'esigenza crescente e rafforza il legame con gli assicurati esistenti, che beneficiano di una copertura ampliata da un'unica fonte. "Colmando le lacune nella protezione degli animali domestici, offriamo sicurezza finanziaria ed emotiva da un'unica fonte e ribadiamo la nostra promessa di essere al fianco dei nostri e delle nostre clienti quando serve", spiega Kaspar Trachsel, Chief Marketing Officer Sanitas.