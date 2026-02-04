LIDL Schweiz

Lidl Svizzera: 15 anni di collaborazione con Fairtrade Max Havelaar

Weinfelden (ots)

Per Lidl Svizzera, l'etichetta Fairtrade è una promessa: dalla terra al piatto, dall'agricoltura alla clientela. Da 15 anni, Lidl Svizzera collabora con Fairtrade Max Havelaar e offre tutto l'anno circa 250 prodotti certificati Fairtrade nel proprio assortimento: dagli anacardi alla cioccolata, fino al miele e al vino. Grazie al "Fairbruary", ora c'è un mese interamente dedicato a questo legame. Perché per Lidl l'etichetta Fairtrade è importante. Oggi e nel futuro.

Lidl Svizzera promuove una collaborazione all'insegna del rispetto e si prodiga per la giustizia lungo l'intera catena del valore con standard chiari e un impegno concreto per le persone che sono dietro ai prodotti. In tale contesto, l'agire in modo equo è un elemento centrale della strategia di sostenibilità di Lidl Svizzera.

Lidl Svizzera si assume la responsabilità: insieme a Fairtrade Max Havelaar, l'azienda supporta le piccole coltivatrici e i piccoli coltivatori nonché le lavoratrici e i lavoratori con prezzi minimi stabili e premi per i progetti in loco. I team Fairtrade affiancano le aziende certificate nell'implementazione degli standard Fairtrade e, inoltre, offrono consulenza circa i temi della gestione delle aziende agricole, della sostenibilità e della sicurezza delle condizioni di lavoro. In tal modo non vengono rafforzate solo singole aziende o famiglie, bensì intere comunità, e così il lavoro diventa prospettiva.

L'etichetta Fairtrade è tra i marchi di prodotto con la maggiore notorietà e affidabilità. Da oltre trent'anni, Fairtrade influenza le regole del commercio globale. In qualità di organizzazione leader del movimento globale per il commercio equo e solidale, Fairtrade supporta le aziende e mette in contatto produttrici e produttori con consumatrici e consumatori. Gli standard Fairtrade, con requisiti concreti lungo tutte le filiere, costituiscono il quadro di riferimento per la certificazione. Comprendono criteri sociali, economici ed ecologici con l'obiettivo di compensare le condizioni della concorrenza nel commercio globale e creare sistemi di alimentazione equi per le generazioni future.

Maggiori informazioni sull'impegno di Lidl Svizzera e sulla partnership con Fairtrade Max Havelaar sono disponibili sulla piattaforma di sostenibilità "Detto, fatto" Prodotti Fairtrade Svizzera – Acquisti equi dalla A alla Z.