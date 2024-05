Valiant Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Erfolgreicher Start ins 2024 für Valiant

Valiant verzeichnet ein erfolgreiches erstes Quartal 2024 und kann damit an das starke Ergebnis von 2023 anknüpfen. Mit einem Geschäftserfolg von 57,0 Mio. Franken resultiert eine Steigerung von 27,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit 31,7 Mio. Franken steigert Valiant den Konzerngewinn um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim operativen Ergebnis setzt Valiant den eingeschlagenen Weg erfolgreich fort. Den Geschäftsertrag erhöht Valiant um 11,8 Prozent auf 136,0 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg verzeichnet ein Plus von 27,8 Prozent und beträgt 57,0 Mio. Franken.

"Ich freue mich über diesen positiven Jahresstart. Weiterhin sind wir operativ sehr erfolgreich unterwegs und können nahtlos an das gute Ergebnis von 2023 anknüpfen. Dies ist ein Beweis dafür, dass unsere Strategie funktioniert. Ich bedanke mich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue und das Vertrauen, das sie Valiant schenken", so Valiant CEO Ewald Burgener.

Anhaltend starkes Zinsengeschäft

Aus dem Zinsengeschäft resultiert ein Brutto-Erfolg von 105,4 Mio. Franken. Das bedeutet eine Erhöhung um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Netto-Zinserfolg von 100,9 Mio. Franken entspricht einer Steigerung um 11,1 Prozent im Vorjahresvergleich. Das positive Ergebnis ist trotz rückläufigem Zinsniveau auf eine im Vorjahresvergleich höhere Zinsmarge zurückzuführen. Im März 2024 hat die Schweizerische Nationalbank den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent gesenkt. Valiant hat dennoch und damit zugunsten ihrer Kundschaft entschieden, die Zinssätze aktuell sowohl im Spar- und Vorsorgesortiment als auch auf den Zahlkonten nicht zu reduzieren.

Gesteigerte Erträge im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft steigert Valiant auf 22,2 Mio. Franken. Die Erhöhung um 17,6 Prozent resultiert aus einmaligen Verbuchungseffekten sowie aus Anpassungen bei diversen Kommissionen. Der Kommissionsertrag im Wertschriften- und Anlagegeschäft erhöht sich um 8,5 Prozent auf 13,4 Mio. Franken. Diese Veränderung ist auf höhere Depotvolumen sowie auf die positive Entwicklung an den Finanzmärkten zurückzuführen.

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher Erfolg

Aus dem Handelsgeschäft resultiert ein Erfolg von 11,6 Mio. Franken. Das entspricht einer Steigerung von 9,3 Prozent, welche insbesondere auf gesteigerte Erträge mit Devisentermingeschäften zurückzuführen sind. Der übrige ordentliche Erfolg entwickelt sich stabil.

Entwicklung Geschäftsaufwand

Der Geschäftsaufwand erhöht sich nur geringfügig um 2,7 Prozent auf 73,7 Mio. Franken. Einerseits resultiert ein Anstieg beim Personalaufwand aus der weitergeführten Expansion. Andererseits sind nun die Auswirkungen der Einsparungen aus dem Programm zur Erhöhung der Rentabilität vollumfänglich spürbar.

Stärkung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

Aufgrund der positiven Entwicklung des Geschäftserfolgs wurden in den ersten drei Monaten 15,0 Mio. Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen. Unter der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil vom Eigenkapital vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,2 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine "starke" Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.

Ausleihungen und Kundengelder steigen

Nach dem ersten Quartal betragen die Kundenausleihungen 29,9 Mia. Franken. Das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent.

Valiant sichert die Refinanzierung weiterhin langfristig. Dabei bilden die Kundengelder, die Pfandbriefdarlehen sowie die Covered Bonds die drei zentralen Pfeiler. Die Kundengelder konnten im ersten Quartal leicht um 0,2 Prozent auf 22,3 Mia. gesteigert werden.

Anfang April 2024 hat Valiant Covered Bonds in der Höhe von 400 Mio. Franken platziert. Die mit Hypotheken besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von acht Jahren und einen Coupon von 1,55 Prozent.

Strategie 2020-2024 auf der Zielgeraden

Valiant verfolgt auch im letzten Jahr der Strategieperiode bis Ende 2024 ihre Strategie konsequent weiter. Mit 14 neu eröffneten Geschäftsstellen konnte die lila Bank die geografische Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee bereits ein Jahr früher als geplant abschliessen. Der Aufbau von 170 Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung, wird im Verlauf des Jahres 2024 erreicht werden - rund 130 Vollzeitstellen sind per 31. März 2024 bereits aufgebaut worden.

Renommierte Preise zeichnen die Anlagekompetenz von Valiant erneut aus

Valiant beweist ihre Anlagekompetenz erneut durch mehrere im Frühjahr 2024 erhaltene Auszeichnungen. Der Strategiefonds Valiant Helvétique Conservative wurde mit dem LSEG Lipper Fund Award Switzerland 2024 sowohl in der Kategorie "Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 3 Jahre" als auch in der Kategorie "Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 5 Jahre" als bester Fonds ausgezeichnet. Im Ranking des Wirtschaftsmagazins BILANZ darf Valiant zum wiederholten Mal und im Jahr 2024 gleich drei Auszeichnungen entgegennehmen: Als Nummer 1 der Regionalbanken, als langjährige Qualitätsleaderin und als eine der besten Banken der Schweiz mit dem Prädikat "Ausgezeichnet".

Ausblick

Für das laufende Jahr geht Valiant von einem höheren Konzerngewinn aus.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon rund 70 Auszubildende.