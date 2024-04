Valiant Holding AG

Valiant als Nummer 1 bei den Regionalbanken ausgezeichnet

Ein Dokument

Das Wirtschaftsmagazin BILANZ zeichnet im jährlichen Rating die besten Banken der Schweiz aus. Valiant hat durch ihre hohe Kompetenz in der Anlageberatung überzeugt und wird gleich mit drei Auszeichnungen gewürdigt.

Zum wiederholten Mal erreicht Valiant Spitzenplätze im BILANZ Rating und mischt in der Schlussrangliste ganz vorne mit. Das Wirtschaftsmagazin anerkennt die Anlagekompetenz der lila Bank mit drei Auszeichnungen:

Nummer 1 in der Kategorie «Banken regional»

Langjährige Qualitätsleaderin

Prädikat «Ausgezeichnet» als eine der besten Banken der Schweiz

Die BILANZ hat sich zum 16. Mal verdeckt auf die Suche nach den besten Anlagelösungen gemacht. Dabei hat das Wirtschaftsmagazin mehr als 100 Banken in einem Mystery-Shopping-Test angeschrieben und deren Beratungsleistung bewertet. Bei der Ausschreibung handelte es sich um eine vermögende Schweizer Privatkundschaft, die ihr Geld kostenbewusst und nachhaltig über die nächsten zehn Jahre anlegen möchte. Die Kundschaft legt Wert auf eine einfache und lösungsorientierte Bewirtschaftung ihres Vermögens.

Valiant hat die Jury durch ihr einfach aufgebautes, gut strukturiertes und übersichtliches Angebot überzeugt. Die Bewertung basiert einerseits auf einer eingespielten, teamübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Kundenberatenden und den Anlagespezialistinnen und -spezialisten. Andererseits überzeugten die auf Kundinnen und Kunden zugeschnittenen Lösungen, welche auf Einfachheit und mit Fokus auf Nachhaltigkeit ausgerichtet waren.

Doppelte Auszeichnung auch mit dem LSEG Lipper Fund Award

Erst kürzlich wurde Valiant mit dem LSEG Lipper Fund Award Switzerland 2024 ausgezeichnet. Der Strategiefonds Valiant Helvétique Conservative wurde sowohl in der Kategorie «Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 3 Jahre» als auch in der Kategorie «Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 5 Jahre» als bester Fonds bewertet.

Durch diese Auszeichnungen beweist Valiant erneut ihre Kompetenz als Bank für den Vermögensaufbau.

Weiterführende Informationen zu unseren Anlageprodukten sind zu finden auf valiant.ch/anlegen oder auf valiant.ch/dokumente.

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon rund 80 Auszubildende.