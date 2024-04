Valiant Holding AG

Valiant platziert neue Covered Bonds

Am 4. April 2024 hat Valiant neue Covered Bonds im Umfang von 400 Mio. Franken ausgegeben.

Valiant hat zusammen mit der Zürcher Kantonalbank erfolgreich eine neue mit Hypotheken besicherte Anleihe emittiert. Die neue Serie hat eine Laufzeit von acht Jahren und einen Coupon von 1,55 Prozent. Die Ratingagentur Moody’s wird die Anleihe voraussichtlich mit einem Triple A bewerten.

Die neue Serie weist eine Rendite von 1,528 Prozent auf und wird ab dem 22. April 2024 an der SIX handelbar sein. Neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen sind Covered Bonds das dritte Standbein in der Refinanzierung von Valiant.

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon rund 80 Auszubildende.