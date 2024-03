Valiant Holding AG

Zweifache Auszeichnung für Strategiefonds von Valiant

Ein Dokument

Zweifache Auszeichnung für Strategiefonds von Valiant

Der Strategiefonds Valiant Helvétique Conservative wird gleich in zwei Kategorien mit dem LSEG Lipper Fund Award Switzerland 2024 als bester Fonds ausgezeichnet.

Seit über 30 Jahren verleiht das Finanzunternehmen LSEG, vormals Refinitiv und Thomson Reuters, den Lipper Fund Award. Das unabhängige Institut analysiert Fondsanbieter aus der ganzen Welt und prämiert jährlich die besten Anlagefonds. 2024 wird der Strategiefonds Valiant Helvétique Conservative gleich zweifach mit dem LSEG Lipper Fund Award Switzerland ausgezeichnet: Sowohl in der Kategorie «Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 3 Jahre» als auch in der Kategorie «Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 5 Jahre» erfolgt die Auszeichnung als bester Fonds.

Durch diese Auszeichnung unterstreicht Valiant im langfristigen Vergleich ihre Anlagekompetenz. Bereits 2021 durfte Valiant diesen renommierten Preis für den Strategiefonds Helvétique Dynamic entgegennehmen.

Bewährte Anlagestrategie Helvétique

Die Strategiefondslinie Helvétique ist das Flaggschiff von Valiant und überzeugt durch den klaren Fokus auf Diversifikation, Qualität und Langfristigkeit. Um das optimale Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen, wird neben den traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen auch in Wandelanleihen, Immobilien und Gold investiert. Als weitere Merkmale gelten die Konzentration auf den defensiven Schweizer Heimmarkt und die konsequente Absicherung von Fremdwährungsrisiken. Die Valiant Helvétique Linie ist in verschiedenen Risikoausprägungen verfügbar und ermöglicht, auch kleinere Beträge zu investieren. Kundinnen und Kunden können so diversifiziert, effizient und risikogerecht an den Finanzmärkten partizipieren. Investitionen sind sowohl im freien Vermögen als auch in der Vorsorge möglich.

Weiterführende Informationen befinden sich im Dokument «Valiant Strategiefonds» unter valiant.ch/dokumente sowie unter valiant.ch/valiant-fonds.

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon rund 80 Auszubildende.