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Le marché automobile suisse marque le pas

Berne (ots)

Le marché automobile suisse a enregistré en juillet un recul de 3,2 %. Les légères tendances à la reprise observées depuis le début de l'année, marquées par une hausse de 2,1 %, s'avèrent donc précaires. En revanche, la demande de véhicules électriques évolue favorablement, avec une nouvelle hausse en juillet par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, les véhicules à prise électrique représentent 36,6 % des nouvelles immatriculations. Pour que la reprise du marché automobile puisse se consolider durablement, une réduction rapide de la surrèglementation " Swiss Finish " et des conditions-cadres adaptées aux réalités du marché s'imposent.

Le marché des nouvelles voitures de tourisme en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein affiche en juillet des signes de ralentissement marqués : les nouvelles immatriculations reculent de 3,2 %. Après sept mois, elles s'élèvent à 135'542, ce qui ne représente plus qu'une hausse de 2,1 % par rapport au niveau déjà bas de l'année précédente.

Il n'est donc pas encore question d'un renversement de tendance durable : la situation économique du secteur automobile suisse reste extrêmement difficile, tandis que le marché global continue d'accuser un retard par rapport à l'évolution observée en Europe, conséquence de la surrèglementation d'origine nationale.

Les véhicules rechargeables à égalité avec les hybrides

La demande de véhicules électrifiés a également connu une évolution positive en juillet. Tant les motorisations entièrement électriques que les hybrides rechargeables ont progressé de plus de 20 % depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente. Les voitures de tourisme entièrement électriques (BEV) et les hybrides rechargeables (PHEV) représentent respectivement 24,2 % et 12,4 % des nouvelles immatriculations depuis le début de l'année. Leur part de marché cumulée représente désormais 36,6 % des nouvelles immatriculations et atteint ainsi, pour la première fois, le même niveau que les motorisations hybrides, qui constituaient jusqu'à présent la catégorie la plus importante en termes de volume. En revanche, la demande de voitures fonctionnant exclusivement à l'essence ou au diesel continue de reculer : les voitures de tourisme diesel ont perdu près d'un quart de leurs parts de marché depuis le début de l'année.

Thomas Rücker, directeur d'auto-suisse, commente : " L'électrification du parc automobile s'est poursuivie en juillet et progresse peu à peu. Cette évolution a été rendue possible par de nombreuses mesures prises par les constructeurs et les importateurs : une offre étendue dans toutes les gammes de prix et toutes les catégories de véhicules, des autonomies suffisantes et des coûts d'exploitation réduits.

Les chiffres de juillet montrent également que les défis économiques de notre secteur restent immenses. C'est pourquoi nous continuerons à lutter contre la surrèglementation, comme nous l'avons exposé en début d'année dans les huit revendications d'auto-suisse. Les responsables politiques suisses devront donc renforcer le moteur de l'économie en améliorant le cadre réglementaire ".

Les chiffres détaillés par marque peuvent être consultés sur www.auto.swiss. Les analyses d'auto-suisse se basent sur des enquêtes de la Confédération ; les données sont susceptibles d'être provisoires et non définitives.