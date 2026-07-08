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Les véhicules utilitaires renouent avec la croissance

Berne (ots)

Le marché suisse des véhicules utilitaires neufs a connu une reprise plus forte au premier semestre 2026 que celui des voitures de tourisme. Malgré l'incertitude économique, de nombreuses entreprises ont investi dans le renouvellement de leur parc automobile. C'est notamment dans le secteur des poids lourds et des véhicules de transport de personnes que l'on observe une augmentation tant du volume total que de la part des véhicules à faibles émissions. Il reste à voir si cette tendance se maintiendra après l'ajustement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).

De janvier à fin juin 2026, 19'597 véhicules légers et lourds de transport de personnes et de marchandises ont été mis en circulation. Cela correspond à une hausse de 5,4 % par rapport à la même période en 2025. Bien que les incertitudes économiques persistent, de nombreuses entreprises rattrapent leurs investissements reportés. Ce sont surtout les véhicules utilitaires lourds de plus de 3,5 tonnes de poids total qui en profitent: leurs nouvelles immatriculations ont progressé de 9,2 % par rapport au premier semestre 2025 pour atteindre 2'155 véhicules. Les véhicules de transport de personnes - qui comprennent les camping-cars, les minibus, les autocars et les bus - augmentent également de 4,2 % avec 3'206 nouvelles immatriculations. Le segment des véhicules utilitaires légers jusqu'à 3,5 tonnes de poids total affiche aussi une croissance de 5,1 %, grimpant à 14'236 immatriculations. Au vu de la situation économique toujours incertaine, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) font preuve de prudence quant aux investissements et remplacent leurs flottes plus tard que prévu. Néanmoins, le deuxième trimestre montre une légère compensation des reculs enregistrés lors des trimestres précédents.

Thomas Rücker, directeur d'auto-suisse, explique: "Le premier semestre a montré que les entreprises investissent dans les nouvelles propulsions lorsqu'elles s'avèrent convaincantes sur le plan opérationnel et économique. Il est d'autant plus important de disposer de conditions cadres fiables à long terme, qui garantissent la sécurité de planification indispensable aux investissements." Une fois de plus, auto-suisse invite le Parlement à ne pas freiner la mobilité électrique. Les statistiques montrent que dans la catégorie de poids de 3,6 à 16 tonnes, contrairement aux camions lourds, le taux d'électrification reste très faible - bien que ces véhicules soient également soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).

"Les concepts d'entraînement alternatifs ne s'imposeront que s'ils sont rentables pour les transporteurs. C'est à dire que les marchandises doivent pouvoir être transportées à un coût total équivalent. Ce n'est manifestement pas réalisable actuellement pour tous les types d'utilisation dans toutes les catégories de poids", conclut Rücker.

Plus d'un camion neuf sur quatre roule à l'électricité

La part des véhicules entièrement électriques (BEV) parmi les véhicules utilitaires lourds de plus de 3,5 tonnes de poids total reste élevée. Elle s'est établie à 26,3 % au cours des six premiers mois de 2026. Plus d'un véhicule nouvellement immatriculé sur quatre dans ce segment roule donc à l'électricité, le système de subvention actuel ayant généré une forte demande, en particulier dans la catégorie de poids à partir de 18 tonnes. La situation est différente pour les véhicules utilitaires légers, à savoir les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers jusqu'à 3,5 tonnes de poids total, où la part de marché des BEV ne s'élève qu'à 13,9 %.

Si l'on compte également les 116'548 voitures de tourisme, le nombre de véhicules motorisés neufs mis en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein au premier semestre 2026 s'élève à 136'145. Cela correspond à une hausse de 4'423 nouvelles immatriculations ou de 3,4 % par rapport à l'année précédente.

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.