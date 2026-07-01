auto-schweiz / auto-suisse

Légère progression du marché automobile au premier semestre

Berne (ots)

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a connu une légère progression au premier semestre. Le volume total après les six premiers mois se monte à environ 116'584 voitures, ce qui correspond à une hausse de 3,0 % par rapport à la faible année précédente. Avec quelque 25'207 nouvelles immatriculations, le résultat du mois de juin est supérieur à celui de l'année précédente (+15,6 %), ce qui s'explique entre autres par une répartition différente des jours fériés. Les propulsions entièrement électriques et hybrides rechargeables ont continué de progresser. En juin, ces véhicules dits "à prise" ont pour la première fois représenté 40,0 % des nouvelles immatriculations. La part cumulée des véhicules à prise depuis le début de l'année est de 36,3 %. La demande naturelle pour les véhicules électriques reste ainsi nettement en deçà des attentes du monde politique. Pour inverser la tendance et renforcer la pénétration du marché de la mobilité électrique, il est indispensable d'améliorer considérablement les conditions cadres.

Le marché suisse des voitures de tourisme termine le premier semestre 2026 sur une légère hausse. Au 30 juin, 116'584 nouvelles voitures ont été immatriculées en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, ce qui correspond à une hausse de 3,0 % par rapport à la même période de l'année précédente (113'133). Les 25'207 nouvelles immatriculations enregistrées en juin sont supérieures de 15,6 % à celles de 2025. Cette forte croissance en juin ne doit cependant pas être surestimée, car elle est en partie due à un effet calendaire: comme moins de jours ouvrables ont été des jours fériés en 2026, les jours de vente ont été plus nombreux.

Une évolution positive exige des conditions cadres stables

La légère reprise du marché automobile suisse est réjouissante, mais elle reste fragile au vu des défis économiques auxquels est confronté le secteur. Pour que la tendance positive puisse se poursuivre, il faut des conditions cadres plus fiables et axées sur le marché. La Suisse devrait notamment adopter le plus rapidement possible les allègements adoptés par l'UE pour faciliter la mise en oeuvre de la réglementation sur le CO2. Il convient de renoncer à tout "Swiss finish" réglementaire afin d'éviter des désavantages en termes de coûts et de compétitivité par rapport à l'environnement européen.

L'électrification continue de progresser

L'électrification du marché des voitures neuves a continué de progresser au cours du premier semestre. Les voitures de tourisme entièrement électriques ont augmenté de 20,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 27'889 véhicules à la fin juin. La hausse a été encore plus marquée pour les hybrides rechargeables, dont les immatriculations ont bondi de 24,7 % pour s'établir à 14'456 véhicules. Ensemble, les véhicules à prise atteignent déjà une part de marché de 36,3 % (23,9 % de BEV et 13,4 % de PHEV). Les véhicules rechargeables talonnent ainsi pour la première fois les motorisations hybrides qui, avec une part de 36,5 %, incarnent la catégorie de propulsion au volume le plus important. Les motorisations traditionnelles (27,2 %) continuent quant à elles de perdre du terrain.

Bien que les moteurs à combustible fossile perdent de leur importance, la croissance de la mobilité électrique reste en deçà des attentes. Thomas Rücker, directeur d'auto-suisse, explique: "La grande diversité de plus de 350 modèles électriques de toutes les catégories de prix ne convainc pas encore la majorité des acheteurs de voitures neuves. De toute évidence, les succès commerciaux enregistrés jusqu'ici n'ont pas encore suffi à dissiper les préjugés."

Des conditions cadres plus attrayantes sont nécessaires

La part des véhicules rechargeables dans l'ensemble du parc automobile est encore inférieure à 10 %. La transition vers des motorisations à faibles émissions ne se fera pas sans conditions cadres plus attrayantes. Cela implique des allègements fiscaux plutôt que des hausses d'impôts pour les propulsions électriques, l'extension continue de l'infrastructure de recharge publique, en particulier dans les villes, des prix de l'énergie avantageux ainsi que des incitations financières pour la recharge à domicile et sur le lieu de travail.

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.