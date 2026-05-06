Pro Senectute

Succès fou : les plus de 60 ans sont toujours plus nombreux sur la piste de danse

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Zurich (ots)

Les offres liées à la danse de Pro Senectute rencontrent un succès croissant auprès des seniors. L'organisation oeuvrant pour les personnes âgées a ainsi constaté une augmentation de 35% du nombre de participants au cours des deux dernières années. Les discos réservées aux plus de 60 ans, en particulier, affichent une croissance supérieure à la moyenne.

La danse est une activité très demandée par les seniors. Les chiffres actuels de Pro Senectute le montrent : alors qu'en 2023, environ 9800 personnes utilisaient ce genre d'offres de Pro Senectute, elles étaient déjà 13 300 en 2025. Soit une augmentation de 35% en deux ans. À noter que ce sont surtout les femmes que l'on retrouve sur la piste de danse : les hommes ne représentent qu'environ un quart des participants.

La danse, une activité conviviale très prisée

À côté des cours de danse plus classiques, les formats tels que la danse en ligne, la danse de couple, les après-midis dansants ainsi que les événements à caractère festif gagnent nettement en importance. Les événements dansants enregistrent des taux de croissance supérieurs à la moyenne, tant en termes de participation que de nombre de manifestations organisées. " Les événements dansants attirent aussi des personnes qui ne souhaitent pas suivre un cours traditionnel, mais qui veulent vivre la danse comme une expérience sociale ", explique Peter Burri Follath, responsable Communication de Pro Senectute Suisse.

La vague des discos devrait se poursuivre

Pro Senectute s'attend à ce que l'offre dans le domaine de la danse continue de se développer au cours des prochaines années. Les événements tels que les discos pour les plus de 60 ans jouent un rôle déterminant sur ce point, car ils touchent de nombreux seniors en même temps. Ils incitent souvent les participantes et participants à s'inscrire par la suite à des offres liées à la danse régulières. C'est pourquoi, après la disco nationale pour les plus de 60 ans organisée l'année dernière à l'occasion du Concours Eurovision de la chanson à Bâle, Pro Senectute Suisse met sur pied cette année encore un grand événement national : le 12 septembre 2026, la Suisse Disco 60+, prochaine disco d'envergure nationale destinée aux plus de 60 ans, aura lieu à Zurich.