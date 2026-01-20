SRG SSR

Le film à l'honneur dans la Ville baroque: la SSR présente aux Journées de Soleure avec 58 coproductions

Berne (ots)

La 61e édition des Journées de Soleure - véritable moteur de la culture cinématographique suisse et lieu de rencontres entre le public et les professionnel.les de la branche - se tiendra du 21 au 28 janvier prochain. Cette année encore, la SSR sera la principale partenaire média de l'événement et participera avec 58 coproductions au programme. Une collection de perles des précédentes éditions sera également à retrouver sur la plateforme de streaming Play Suisse.

Cela fait plus de 60 ans que les Journées de Soleure mettent à l'honneur le film suisse durant la dernière semaine de janvier. La 61e édition du célèbre festival se déroulera du 21 au 28 janvier prochain avec toute une palette de productions nationales au programme. La SSR soutient l'événement en tant que partenaire média principale et y participe également avec une présence marquée puisqu'elle compte 58 coproductions parmi les 164 films projetés.

Parmi les temps forts, on notera le film d'ouverture "The Narrative". Il retrace le cas de Kweku Adoboli, autrefois trader chez UBS et encensé à Londres. Tant que les milliards affluent, il est l'un des nombreux rouages d'un système sulfureux. Mais après une erreur commerciale entraînant une perte de plus de 2,3 milliards de dollars, l'échec systémique se transforme en une histoire de culpabilité personnelle. Mention spéciale pour "Kalari Kid - She Hits Back" également, qui montre comment, dans une société marquée par la violence sexiste, deux jeunes filles trouvent l'autonomie grâce au kalari, le plus ancien art martial du monde, et gagnent la liberté d'être les femmes qu'elles veulent être en Inde. "Lydia - Récits de l'asile" brosse le portrait historique de Lydia Welti-Escher. La fille d'Alfred Escher, prisonnière du carcan des conventions sociales, se bat pour mener une vie autonome en tant que femme, avant que son mari ne l'interne dans une clinique psychiatrique. Quant à "Becaària", il retrace l'histoire de Mario, 16 ans. Nous sommes en 1977. Mario vit dans un petit village du Tessin, où il affronte maladroitement ses premières amours, rencontre des difficultés à l'école tout en se heurtant sans cesse à son père. Envoyé travailler dans les montagnes pour l'été, il apprendra beaucoup sur la vie, sur l'amour et surtout sur lui-même.

Echanges, formation continue et regard sur la branche

Depuis 2024, les Journées de Soleure regroupent leurs offres de mise en réseau et de formation continue au sein du programme SO PRO. L'objectif? Des échanges professionnels et informels entre les différent.es protagonistes de la branche du cinéma. Pendant la semaine du festival, un programme de trois jours permet aux participant.es accrédité.es d'accéder à des sessions de pitching, à des séances d'information, à des études de cas, à des ateliers et à des événements de réseautage. Vendredi 23 janvier au Stadttheater, Susanne Wille, directrice générale de la SSR, et Sven Wälti, responsable Film à la SSR, donneront un aperçu des défis actuels de la branche. La manifestation se déroulera en français et en allemand, avec une interprétation simultanée.

Play Suisse présente une collection de perles de précédentes éditions

A l'occasion des Journées de Soleure, Play Suisse présente depuis le 15 janvier une nouvelle collection de perles de précédentes éditions. Parmi les temps forts, on mentionnera le film d'ouverture de 2025, "Un curieux héritage". Son réalisateur, Thomas Haemmerli, revient avec humour sur la vie excentrique du magnat de l'immobilier de Winterthour Bruno Stefanini, qu'il entremêle avec des chapitres-clés de l'histoire sociale et économique suisse. "IDDU - Racconti dell'isola" porte son regard sur l'île de Stromboli, dont le volcan détermine la vie de la population. Entre tourisme et menaces existentielles, cette même population est confrontée à la question de la durabilité. Enfin, "Berehynia - Women of Kyiv" suit quatre rédactrices du "ELLEUkraine", qui continuent à faire vivre leur magazine malgré la guerre. Un portrait intime sur la résilience, où la normalité devient un acte de courage.