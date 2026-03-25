Pro Senectute

Alenka Bonnard succède à Eveline Widmer-Schlumpf

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Berne (ots)

Lors de la conférence des présidentes et présidents de Pro Senectute, Alenka Bonnard a été élue nouvelle présidente du conseil de fondation de Pro Senectute Suisse. Juriste et actuellement membre du conseil de fondation, elle en reprendra la présidence le 1eravril2026. Elle succédera ainsi à Eveline Widmer-Schlumpf, qui se retire après neuf ans en raison de la limitation de la durée du mandat.

Lors de la conférence des présidentes et présidents de Pro Senectute, qui a eu lieu le 25 mars 2026 à Berne, Alenka Bonnard a été élue nouvelle présidente du conseil de fondation de Pro Senectute Suisse. La juriste de 41 ans prendra ses fonctions le 1er avril 2026. Elle succède à Eveline Widmer-Schlumpf, qui quitte la présidence après neuf ans du fait de la limitation des mandats en vigueur.

Membre du conseil de fondation de Pro Senectute Suisse depuis plusieurs années, Alenka Bonnard apporte une vaste expérience de l'administration publique, des organes politiques et de la gestion d'entreprise. Lausannoise d'origine et Zurichoise d'adoption, elle dispose de solides connaissances des structures fédérales ainsi que de la collaboration institutionnelle et connaît parfaitement les questions stratégiques de l'ensemble de l'organisation depuis des années. " Je suis très heureuse de sentir le fort soutien de l'ensemble de l'organisation. Je me réjouis de poursuivre le travail fructueux d'Eveline Widmer-Schlumpf auprès de Pro Senectute Suisse ", déclare Alenka Bonnard à l'occasion de son élection.

Avec cette élection, Pro Senectute mise sur la stabilité et la continuité tout en orientant sa conduite stratégique avec ouverture et prévoyance. " En tant que mère de deux jeunes enfants, il me tient particulièrement à coeur que la perspective d'une longue vie en Suisse demeure souhaitable pour les générations à venir ", précise Alenka Bonnard. Son attention stratégique se porte donc également sur les défis des futures générations de personnes âgées.

Le conseil de fondation remercie Eveline Widmer-Schlumpf pour l'engagement dont elle a fait preuve à la tête de l'organisation et pour le développement pérenne de Pro Senectute dans un contexte sociopolitique dynamique.