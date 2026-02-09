Pro Senectute

Pro Senectute veut battre son propre record du monde avec la SUISSE DISCO 60+

Bild-Infos

Download

Zurich (ots)

Après le succès de la disco " record du monde " organisée à l'occasion du Concours Eurovision de la Chanson (ESC) en mai 2025 à Bâle, Pro Senectute poursuit l'expérience : le 12 septembre 2026, elle organisera la SUISSE DISCO 60+, la prochaine fête d'envergure nationale destinée aux 60 ans et plus. Avec cet événement, qui aura lieu à Zurich, Pro Senectute entend battre son propre record du monde de la plus grande discothèque pour les 60 ans et plus. La vente des billets débute aujourd'hui à 07h00.

Le 3 mai 2025, peu avant 18 heures, la voix de Paul McCartney entamait la dernière chanson de l' ESC Disco 60+ : " Hey Jude ". Et encore une fois, plus d'un millier de seniors s'en sont donnés à coeur joie, chantant à tue-tête et balançant les bras au-dessus de leur tête en rythme. Les retours positifs ont encouragé Pro Senectute à ne pas laisser retomber cette belle dynamique : Pro Senectute Suisse organisera, en collaboration avec Pro Senectute canton de Zurich, une nouvelle fête d'envergure nationale pour les plus de 60 ans en 2026 : " Avec la SUISSE DISCO 60+, Pro Senectute s'engage pour le mouvement, la participation sociale et la joie de vivre chez les seniors ", explique Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse.

"Zurich Calling"

La SUISSE DISCO 60+ aura lieu en 2026 à THE HALL à Dübendorf/Zurich. " Les manifestations de danse pour les plus de 60 ans, que Pro Senectute canton de Zurich propose déjà, sont très appréciées. Nous sommes ravis de pouvoir partager cet enthousiasme pour la musique, le mouvement et les rencontres avec tout le pays à l'occasion de la SUISSE DISCO 60+ ", explique Véronique Tischhauser-Ducrot, directrice de Pro Senectute canton de Zurich.

L'événement aura lieu le samedi 12 septembre 2026, de 14 heures à 20 heures. Sous la devise disco " United on the dancefloor ", Pro Senectute a l'intention de battre son propre record du monde de la plus grande discothèque pour les plus de 60 ans : les seniors sont à nouveau invités à faire vibrer la piste de danse au son de la musique des années 60 à 90. Un programme-cadre avec des invités de marque ainsi que différentes offres de restauration attendent également les participantes et participants.

Gimme ! Gimme! Gimme!

Deux catégories de billets sont disponibles :

Billet 60+ : billet individuel pour 21 francs. Le prix comprend l'entrée et l'accès au programme-cadre.

Billet DUO+ : billet combiné pour 49 francs. Sont inclus deux entrées, l'accès au programme-cadre et deux boissons de bienvenue gratuites. Avec le billet combiné, l'une des deux personnes peut avoir moins de 60 ans.

Les billets pour la SUISSE DISCO 60+ sont disponibles en exclusivité sur Eventfrog à partir d'aujourd'hui 07h00. Pour plus d'informations sur la SUISSE DISCO 60+ : www.suissedisco.ch.