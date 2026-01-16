AMAG Group AG

En pleine croissance: dans un environnement de marché difficile, le groupe AMAG a augmenté sa part de marché à 32,1%

Cham

Malgré des conditions de marché difficiles, le groupe AMAG clôture à nouveau l'année 2025 avec beaucoup de succès. Employant environ 7500 personnes et 800 apprenties et apprentis, le groupe AMAG a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,0 milliards de francs. Sur un marché global toujours en recul, l'entreprise est parvenue à augmenter sa part de marché à 32,1%, la deuxième meilleure valeur de son histoire. La marque Volkswagen a enregistré la plus forte croissance de toutes les marques, le Tiguan était le véhicule le plus vendu et Skoda occupait pour la première fois la deuxième place dans les statistiques d'immatriculation, y compris pour les véhicules électriques. La puissance du marché dans le domaine des véhicules électriques s'est encore renforcée en 2025; Audi est en tête dans le segment haut de gamme.

Le marché suisse des véhicules a poursuivi sa tendance à la baisse en 2025, chutant ainsi d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Au total, 233 737 nouvelles voitures de tourisme ont été immatriculées, ce qui est nettement inférieur au niveau d'une année automobile "normale" comptant au moins 300 000 unités. Dans ce contexte, les marques du groupe AMAG ont non seulement gagné des parts de marché, mais aussi augmenté en nombre d'unités.

Dans le domaine des voitures électriques, le groupe AMAG a encore renforcé sa position de leader: avec 16 508 véhicules électriques vendus, les marques AMAG ont atteint une part de marché de 31,0%.

Voici ce qu'en dit Helmut Ruhl, CEO du groupe AMAG: "Outre les changements technologiques, le marché en déclin place le secteur face à d'importants défis. Le fait que nous ayons tout de même pu progresser souligne la force de nos produits et de nos marques, notre clarté stratégique, l'engagement de nos partenaires dans le domaine du commerce et du service et la confiance de nos clientes et clients."

Dans l'ensemble, le groupe AMAG peut se prévaloir d'un bon exercice 2025, avec un chiffre d'affaires de 5,0 milliards de francs. Employant 7500 personnes et près de 800 apprenties et apprentis en 2025, AMAG a également confirmé sa place parmi les plus importants employeurs et les plus grandes entreprises formatrices de Suisse.

Les marques Volkswagen - véhicules neufs et d'occasion

Volkswagen est le leader du marché en Suisse depuis plus d'un quart de siècle. Avec 25 607 véhicules vendus en 2025, une augmentation de 1535 unités (+6,4%) et la plus grande augmentation de la part de marché de toutes les marques (+1,0%), Volkswagen est, pour la 27e fois consécutive, la marque automobile la plus vendue en Suisse. Volkswagen confirme ainsi clairement sa trajectoire de croissance. Skoda a atteint pour la première fois la deuxième place en 2025 avec une part de marché record de 9,5% (+0,7%). Audi suit à la 5e place, suivie enfin par SEAT/CUPRA à la 7e place, parachevant le solide résultat global des marques Volkswagen dans le classement suisse des marques.

Avec le Tiguan, le groupe AMAG offre également la voiture la plus vendue de Suisse.

Avec 5181 véhicules immatriculés, c'est le modèle le plus populaire de la marque.

Parmi les 10 premiers, six des modèles de véhicules les plus vendus en général et six des véhicules entièrement électriques les plus vendus proviennent du groupe AMAG. De plus, Volkswagen Véhicules Utilitaires, avec une part de marché de 21,3 %, est à nouveau le leader du marché dans le segment des véhicules utilitaires légers jusqu'à 3,5 t.

De nouveaux modèles électriques ouvrent des segments supplémentaires

L'Urban Electric Car Family permettra la prochaine phase de croissance de l'électromobilité avec une multitude de nouveaux modèles dans des segments supplémentaires, dont des véhicules portant de nouveaux noms ou des noms connus tels que l'ID. Polo de Volkswagen, la CUPRA Raval ou le Skoda Epiq. La nouvelle génération de petites voitures électriques allie des prix abordables à une production européenne, rendant ainsi l'électromobilité encore plus attrayante.

Nouvelle solution de recharge et tarif de 28 centimes

Avec les nouvelles solutions de recharge du groupe AMAG, recharger devient plus simple que jamais : les clientes et clients ont accès à environ 20 000 stations de recharge en Suisse ainsi qu'à plus de 1 000 000 de points de charge dans toute l'Europe. L'offre initialement limitée dans le temps de recharge à 28 centimes par kilowattheure dans des lieux sélectionnés en Suisse est prolongée et élargie pour les clientes et clients possédant des véhicules introduits par AMAG Import AG - dans de nombreux cas, cela revient moins cher que de recharger à domicile. Cette offre est particulièrement attrayante pour les entreprises ainsi que pour les voyageurs fréquents qui ont besoin de recharger en déplacement.

Poursuivre résolument le succès du leasing

Le portefeuille de leasing de AMAG Leasing AG a enregistré à la fin de 2025 une croissance modérée par rapport à l'année précédente. En janvier et en octobre, AMAG Leasing AG a émis deux obligations senior non garanties pour un montant de 250 et 150 millions de francs respectivement. De plus, en septembre, deux obligations vertes d'un montant total de 280 millions de francs ont été placées. Ainsi, d'importantes conditions préalables au développement futur de l'entreprise ont été créées.

Dans l'esprit du "Leasing as a Service", AMAG Leasing a également repris le traitement des processus de leasing pour Porsche auprès de Porsche Financial Services Schweiz SA.

Poursuite du développement des installations photovoltaïques

La société Helion Energy AG, appartenant au groupe AMAG, a installé l'année dernière des systèmes photovoltaïques d'une capacité totale de 52,4 GWh - notamment de grandes installations pour Aldi, la Gotthard-Arena ainsi que pour l'ASTRA à Yverdon. Cela signifie que toutes les installations jamais installées par Helion produisent près de 290 % d'électricité de plus que celle consommée par toutes les voitures électriques importées à ce jour par le groupe AMAG. De plus, Helion a également installé de nombreuses stations de recharge rapide pour le groupe Migrol, contribuant ainsi davantage au développement de l'infrastructure de recharge en Suisse.

Helmut Ruhl, CEO AMAG Group SA, explique: "Nous attendons du monde politique des conditions-cadres favorables à la transformation. Les assouplissements décidés et discutés au sein de l'UE vont dans la bonne direction. Pour atteindre les objectifs climatiques suisses, certaines mesures seraient nécessaires, telles que le développement de l'infrastructure de recharge dans les villes, la mise enoeuvre des décisions du Conseil national et du Conseil des États visant à faciliter l'accès des locataires et des copropriétaires aux solutions de recharge et la renonciation à une taxation supplémentaire de l'électromobilité. La transformation est une mission commune."