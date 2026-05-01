Pro Senectute

Pro Senectute Suisse a récompensé les lauréats du Prix Chronos 2026 au cinéma Capitole à Lausanne

Bild-Infos

Download

Vevey (ots)

Ce jeudi 30 avril 2026, Pro Senectute a eu le plaisir de récompenser les lauréats du Prix Chronos 2026 lors d'une cérémonie riche en émotions, qui s'est déroulée au cinéma Capitole à Lausanne.

Le Prix Chronos, qui met en lumière des oeuvres littéraires favorisant le dialogue et la compréhension entre les générations, a une nouvelle fois rencontré un vif succès. Sur les 2 301 participants seniors et juniors qui ont lu les quatre livres en lice, près de 400 sontvenus des quatre coins de la Suisse romande pour assister à la cérémonie de remise du prix.

À l'issue des votes, deux lauréats ont été distingués :

Lauréate du jury juniors : Marie-Odile Mergnac , pour son roman Mystère au Château de Léonard de Vinci

, pour son roman Mystère au Château de Léonard de Vinci Lauréat du jury seniors : Pascal Ruter, pour son roman La tête dans le guidon

Les auteurs ont été chaleureusement applaudis par le public et ont participé à un temps d'échange très apprécié, ponctué de nombreuses questions des juniors et des seniors. Ces moments de dialogue direct ont donné lieu à beaucoup d'émotion, de curiosité et de partages sincères autour de l'écriture, des histoires et des personnages.

Animée par Jean-Marc Richard, la cérémonie a été rythmée par plusieurs temps forts. Elle s'est ouverte sur la projection d'un court-métrage intergénérationnel qui a immédiatement conquis la salle. Le public a également réservé un accueil enthousiaste aux saynètes d'improvisation, proposées par deux comédiens de la compagnie Lausanne-Impro, dont l'énergie et l'humour ont suscité de nombreux rires et de chaleureux applaudissements.

Pro Senectute Suisse remercie tous les participants, les enseignants, les bibliothèques, les seniors ainsi que les partenaires pour leur engagement et leur fidélité. Elle se réjouit de poursuivre cette belle aventure intergénérationnelle lors de la prochaine édition du Prix Chronos.

Créé en 1997 par Pro Senectute, le Prix Chronos est un concours de lecture intergénérationnel destiné aux jeunes âgés de 10 à 12 ans et aux seniors. Chaque année, les participants lisent quatre livres jeunesse, partagent leurs impressions et votent pour leur histoire préférée. À la fois projet intergénérationnel, encouragement à la lecture et prix littéraire, le Prix Chronos favorise les rencontres et les échanges dans les classes, les bibliothèques et lors d'événements publics.

Informations et inscriptions pour la prochaine édition : www.prixchronos.ch