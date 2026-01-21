Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Cher sur l'autoroute, meilleur marché en périphérie - grande analyse du radar des prix des carburants du TCS

Vernier/Ostermundigen (ots)

L'analyse du radar des prix des carburants du TCS montre qu'un plein d'essence ne coûte pas partout la même chose. Alors que les prix sont plutôt bas dans les petites stations-service à la campagne, le carburant est nettement plus cher le long des axes routiers principaux. En comparaison pluriannuelle, les prix de l'essence et du diesel en 2025 étaient les plus bas depuis quatre ans.

Le radar des prix des carburants du TCS permet aux automobilistes de repérer rapidement les stations les plus avantageuses. Grâce aux mises à jour effectuées par la communauté, les conductrices et conducteurs peuvent consulter en temps réel le prix du carburant à proximité. En 2025, les prix de quelque 3'800 stations-service à travers toute la Suisse ont été actualisés plus d'une fois. Cette vaste analyse du TCS montre où faire le plein s'avère particulièrement onéreux et où les automobilistes attentifs à leur budget peuvent réaliser des économies.

À l'échelle nationale, la commune grisonne de Samnaun affiche les prix les plus bas, puisqu'il s'agit d'une zone franche douanière. Les stations-service peuvent y vendre du carburant sans taxe sur les huiles minérales, ce qui se répercute logiquement sur les tarifs. Pour cette raison, les stations de Samnaun n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation.

Du sans-plomb 95 à prix mini à Brügg (BE)

En 2025, le sans-plomb 95 le meilleur marché a été relevé à la station Neubrück Café-Bar à Brügg (BE). Située dans l'agglomération biennoise, elle affichait un prix moyen de 1,52 CHF par litre. Le deuxième prix le plus bas a été constaté auprès de Voegtlin-Meyer SA à Matzendorf (SO) avec 1,53 CHF par litre. Le carburant était tout aussi avantageux à la "Freie Tankstelle" de Langenthal (BE) ainsi qu'au Marché Brügg.

À l'autre extrémité du classement figure la station située dans le parking Talgarten, en ville de Zurich, où le litre de sans-plomb 95 coûtait en moyenne 2,37 CHF en 2025. Des prix similaires ont été observés à la station autoroutière BP de Coldrerio (TI), juste avant la frontière. À peine un centime moins cher (2,35 CHF), le sans-plomb 95 était proposé à la station Shell Autostrada Sud à Monte Carasso, un quartier de Bellinzone également situé sur l'A2. Cette station a par ailleurs vendu le sans-plomb 98 le plus cher l'an dernier, avec un prix moyen de 2,76 CHF par litre. Venaient ensuite la station située dans l'autre sens, Shell Autostrada Nord à Bellinzone (2,66 CHF), puis la station BP de Coldrerio (2,57 CHF).

Malgré ces tarifs élevés, le Tessin affiche également des prix attractifs pour le sans-plomb 98. Le litre ne coûtait en moyenne que 1,36 CHF au Garage Collina d'Oro, dans la commune du même nom près de Lugano. Suivent ensuite Agrola à Pfäffikon (SZ) avec 1,42 CHF, puis la station du garage Mercedes-Benz à Aarau-Rohr, où le litre s'élevait à 1,59 CHF.

Diesel : écarts marqués et prix élevés au Tessin

Les automobilistes roulant au diesel trouvaient le meilleur tarif à la station MP Biodiesel à Domdidier (FR), où le litre coûtait en moyenne 1,59 CHF. Les deuxième et troisième places du classement reviennent aux stations déjà citées à Brügg : Neubrück Café-Bar et Marché Brügg. À l'inverse, les prix du diesel se sont révélés particulièrement élevés au Tessin. À la station Eni de Piotta, le litre atteignait 2,46 CHF en moyenne. Suivaient ensuite les stations BP et Eni de Coldrerio, avec des prix moyens de 2,44 CHF et 2,43 CHF.

En analysant les moyennes par canton, il apparaît que le diesel et le sans-plomb 95 sont les moins chers dans le canton de Bâle-Campagne, tandis que le sans-plomb 98 est le plus avantageux dans le canton du Jura. À l'inverse, les prix les plus élevés ont été relevés dans les cantons d'Uri (sans-plomb 95 et diesel) ainsi qu'à Genève (sans-plomb 98).

Cette analyse met en évidence des écarts marqués entre les stations-service et les régions. Dans l'ensemble, l'essence et le diesel sont nettement plus chers le long des autoroutes qu'en périphérie. La concurrence locale joue également un rôle important : là où l'offre est plus dense, les prix tendent davantage à s'aligner sur le marché.

Grâce à une communauté en constante croissance, le radar des prix des carburants du TCS reste en 2026 un outil d'orientation précieux pour les automobilistes. Les prix affichés ne sont toutefois pas garantis et peuvent évoluer rapidement.