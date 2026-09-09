Fürstentum Liechtenstein

Einführung der Radplattform "Bikeable" für Liechtenstein

Vaduz (ots)

Mit Beschluss vom Dienstag, 9. September 2026 hat die Regierung die Einführung der digitalen Radplattform "Bikeable" für Liechtenstein genehmigt. Die liechtensteinischen Amtsstellen können damit die Erfahrungen und das Wissen der Radfahrenden in Liechtenstein künftig noch stärker in ihre Arbeit einbeziehen.

Mit "Bikeable" erhalten Radfahrende die Möglichkeit, festgestellte Mängel, Verbesserungsvorschläge sowie positive Beispiele direkt per Smartphone von unterwegs oder via Computer von zu Hause aus zu melden. Die Hinweise können mit Fotos dokumentiert und geografisch verortet werden.

Die zuständigen Stellen werten die eingegangenen Meldungen regelmässig aus und berücksichtigen diese nach Möglichkeit bei der Weiterentwicklung der liechtensteinischen Radinfrastruktur.

Die Plattform "Bikeable" ist ab sofort unter https://www.bikeable.li/ verfügbar.