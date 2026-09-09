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Fürstentum Liechtenstein

Regierung bestellt Fischereibeirat neu

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. September 2026, den Fischereibeirat für die Mandatsperiode vom 18. September 2026 bis 17. September 2030 neu bestellt. Den Vorsitz übernimmt Andreas Gstöhl, Leiter ad interim des Amts für Umweltschutz. Weiter Mitglieder sind Samira Schädler (Botanisch-Zoologische Gesellschaft), Rainer Kühnis (Fischereiverein Liechtenstein), Wolfgang Nutt (Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz) und Johann Sele (Fischereiverein Liechtenstein). Als Ersatzmitglieder wurden Elias Kindle (Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz) und Christian Marxer (Fischereiverein Liechtenstein) bestellt.

Die Regierung dankt den neu- beziehungsweise wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Fischereibeirat mitzuwirken, und wünscht ihnen für die kommende Mandatsperiode viel Freude und Erfolg. Gleichzeitig spricht sie den ausscheidenden Mitgliedern Regula Imhof, Monika Gstöhl und Nadine Gstöhl ihren Dank für deren Mitarbeit aus und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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