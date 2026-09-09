Fürstentum Liechtenstein

Bericht über die Bewertung der Präventions-, Vorsorge- und Reaktionsplanung (Public Health Emergency Assessment, PHEPA)

Vaduz (ots)

Die Regierung hat den Bericht über die Bewertung der Präventions-, Vorsorge- und Reaktionsplanung (Public Health Emergency Assessment, PHEPA) zur Kenntnis genommen und zur Veröffentlichung freigegeben. Das Amt für Gesundheit wurde beauftragt, die empfohlenen Massnahmen schrittweise umzusetzen.

Im Rahmen des dreijährlichen PHEPA-Bewertungsverfahrens der Europäischen Kommission wurde die nationale Präventions-, Vorsorge- und Reaktionsplanung Liechtensteins vom 2. bis 6. März 2026 erstmals durch ein internationales Expertenteam überprüft.

Die Bewertung bestätigte die grundsätzlich gut funktionierende Krisenorganisation des Landes. Das Amt für Gesundheit wird die Empfehlungen des Berichts priorisieren und in einem Massnahmenplan umsetzen.

Der veröffentlichte Bericht ist unter folgendem Link zugänglich:

https://www.llv.li/de/privatpersonen/gesundheit-vorsorge-und-pflege/gesundheitfoerderung-und-praevention/krisenvorsorge-und--bewaeltigung